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Импортные маски в госзакупках запретили до 2022 года власти России

22:09 26.12.2020 Фото: pixabay
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Правительство  запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других государств, кроме Евразийского экономического союза.

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Госзакупки импортных масок ограничили до 2022 года

Правительство  запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других государств, кроме Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле постановлении. В частности, туда включены медицинские изделия «в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)» и «средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)».

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