Япония закрыла границы: причина - коронавирус

Он будет действовать с 28 декабря до конца января 2021 года в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, постоянно проживающих на территории страны.

Япония вводит временный запрет на въезд в страну

Япония приняла решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, постоянно проживающих на японской территории. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правительства, пишет ТАСС.

"Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран", - отмечается в заявлении. Меры будут действовать с 28 декабря до конца января следующего года.

Также отменяются послабления для жителей Японии, которые совершают краткосрочные бизнес-командировки. До настоящего времени им не требовалось оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. Теперь, с 28 декабря, это правило будет действовать вновь.

Кроме того, жителям Японии, которые возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм, необходимо будет иметь при въезде документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного не позднее чем за трое суток до прибытия.