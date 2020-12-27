Когда лучше увольняться с работы, чтобы получить больше денег, и какие виды компенсаций существуют

Не всегда человек остается в минусе после увольнения, поэтому прекращение работы — выбор требующий еще и правильного подхода.

Для того, чтобы не упустить возможность остаться в плюсе даже в случае увольнения, необходимо знать свои права как работника

Решение уйти с работы всегда даётся трудно, но деньги необходимы всем нам для жизни. Не всегда человек остается в минусе после увольнения, поэтому прекращение работы — выбор требующий еще и правильного подхода. Для этого стоит узнать, как заставить даже самое вредное начальство пожалеть об уходе сотрудника и выплатить компенсацию.

Как уволиться с работы и остаться в плюсе

В трудовом кодексе РФ сказано, что после увольнения сотрудник может рассчитывать на компенсацию после увольнения. Ведь потеря работы в такой стране, как Россия, часто приводит к ухудшению финансового благополучия на длительный срок.

Особенно важно бороться за свои права в том случае, когда работа была постоянной и основной, то есть человек не просто проработал две недели и уволился, а имел пятидневный график, оклад и длительный контракт с компанией.

Для того, чтобы не упустить возможность остаться в плюсе даже в случае увольнения, необходимо знать свои права как работника. Имеет значение причина увольнения. Исходя из этого, можно рассматривать разные виды компенсации:

- компенсация за неиспользованный отпуск. На официальной работе у сотрудника в год может быть 28 календарных дней отпуска. Неиспользованные дни тоже оплачиваются после увольнения, о чем знают не многие россияне. Работник имеет право требовать компенсацию за те дни отпуска, которые он предпочел посвятить честному труду. В данном случае причина увольнения не имеет значения;

- выходное пособие. Не работает только в случае увольнения по собственному желанию. Размер пособия напрямую зависит от среднего заработка. Работодатель обязан оплатить его, если причина увольнения не зависела от работника, а от иных факторов, например сокращение штата, ликвидация фирмы или армия;

- выплата на время поиска работы. Иногда случается, что фирма распалась не по вине работника и во время поиска новой вакансии ему полагается выплата в размере средней зарплаты за 2 месяца. В некоторых случаях можно даже получить компенсацию за 3 месяца работы. При увольнении при собственном желании это не актуально;

- компенсация за больничный. Если в течение 30 дней после того, как сотрудник был уволен и взял больничный , он не успел заключить новый трудовой договор, рабочие дни оплатит предыдущий работодатель. Болеть за свой счет невыгодно, так что следует учесть это во время увольнения;

- компенсация за задержку выплат. Работодатель не выполнил условия Трудового кодекса в момент увольнения сотрудника — значит заплатит больше. Можно требовать в данном случае 1/150 ставки ЦБ за каждый день. И в качестве «вишенки на торте» — компенсация за моральный вред;

- компенсация при увольнении раньше срока. О том, что сотрудник будет сокращен в данном случае работодатель должен предупредить не менее чем за 2 месяца в письменном виде с подписью. Если же увольнение производится раньше 2 месяцев, выплачивают средний заработок пропорционально тому времени, которое осталось до увольнения в срок.

Как правильно бороться за свои деньги после увольнения с работы

За свои деньги нужно бороться. Особенно в том случае, когда работодатель грубо нарушает нормы, прописанные в Трудовом кодексе РФ. Приоритетной задачей для него должна быть своевременная выплата заработной платы, компенсаций и выполнение всех условий трудового договора либо контракта.

Если же на практике этого не происходит, можно обязать к этому работодателя иным путем, то бишь судебным. Для начала юристы советуют пригрозить судебным разбирательством, если же не подействует — выполнить свое обещание и подать в суд на недобросовестного предпринимателя.

Чаще всего в интересах работодателей выплатить все деньги сотрудникам. В ином случае за жадность придется платить трижды, а точнее — оплачивать еще и начисленные штрафы.

Уволиться с выигрышем для себя реально

Сотрудник обычно сам понимает, когда его хотят уволить: ухудшаются взаимоотношения с начальством, обстановка в коллективе становится накаленной и в целом дела компании идут плохо. В данном случае начальство может поступить достаточно коварно, надавив морально на работника. Это всегда вынуждает задуматься, стоит ли оно того?

Разница состоит в том, что при увольнении по собственному желанию сотрудник получает гораздо меньше шансов получить некоторые виды компенсации. И в целом, лишает себя шанса получить хорошую репутацию в данной сфере деятельности.

Выход из ситуации — не вестись на провокации и дожидаться увольнения по инициативе шефа. Ведь если мыслить рационально, то все становится на свои места.

Выгоду реально получить от увольнения, если следовать советам:

расходиться без лишних эмоций. Нужно уметь договариваться, чтобы работодатель выплатил все своевременно;

не критиковать работодателя в соцсетях. Чаще всего это не приносит желаемого результата;

не бояться начать новый поиск работы. Даже за шаг до увольнения не стоит впадать в крайности: это чаще всего приводит только к стрессу и поспешным выводам.

Для успешного увольнения требуется быть терпеливым и морально устойчивым, тогда зная свои права можно повысить свою последнюю зарплату в несколько раз.

Источник: 1rre.ru