Каким знаком зодиака будет сопутствовать удача в 2021 году, в год Быка по китайскому календарю

В 2021 году, по китайскому календарю наступит год Белого Быка. Каким знакам зодиака повезёт в этом году, будет решать хозяин года. У него есть свои фавориты, а также те, кого он не любит.

В 2021 году, по китайскому календарю наступит год Белого Быка

В 2021 году, по китайскому календарю наступит год Белого Быка. Каким знакам зодиака повезёт в этом году, будет решать хозяин года. У него есть свои фавориты, а также те, кого он не любит.

Каким будет год белого быка

Полномочия Белой Крысы 12 февраля 2021 года возьмет на себя Белый Металлический Бык. Это сильное животное не суетиться понапрасну – Бык знает себе цену и полностью уверен в себе. А еще, он большой труженик и благосклонен к тем, кто много работает.

В целом, 2021 год обещает быть спокойным и трудовым. В финансах тоже будет всё нормально, но каждая копейка достанется упорным трудом – ведь Бык не приветствует лёгкое обогащение.

На семейном фронте всё будет стабильно, умиротворённо, без эмоциональных всплесков и перемен. Бык – консервативен, поэтому не приветствует какие-либо изменения на службе и в семье.

Что принесет год Быка другим знакам китайского зодиака

Бык

Всем рождённым в год Быка придётся в 2021 году поработать. Ничего просто так с неба не упадёт. Год будет в целом стабильным, без резких взлетов и падений.

Тигр

В 2021 году Тиграм нужно позаботиться о своём здоровье. Нельзя игнорировать сигналы организма, возможно, так удастся предотвратить начало серьёзного заболевания.

Кролик (Кот)

Бык поможет Кролику в любых начинаниях и постарается уберечь от бед. Но и сам Кролик должен быть осторожным. Особое внимание нужно уделить своему здоровью, не перетруждаться.

Дракон

Самыми везучими в год Быка окажутся Драконы. Все их планы будут успешно исполнены, повезёт в любви и бизнесе. Главное – правильно расставить приоритеты и не стремится получить всё и сразу, а то Бык может рассердиться.

Змея

Бык хорошо относится к Змее, но для неё этот год будет испытанием на прочность. Очень важно сосредоточиться на карьере и работе. Для того, чтобы достичь успехов в любом деле, Змее нужно будет задействовать свой ум и природную хитрость.

Лошадь

Год ожидается трудным, но все усилия будут вознаграждены в конце года. Главное – быть благоразумным, гибким и трудолюбивым.

Овца (Коза)

Овце нельзя лениться, следует больше времени уделять семье и прислушиваться к своей интуиции.

Обезьяна

Год будет полон сюрпризов, и не всегда приятных. Благополучие Обезьяны будет полностью зависеть от принятых ею решений и поступков.

Петух

У Петухов будут хорошие шансы продвинуться по карьерной лестнице и преуспеть в бизнесе. Потребуется умение идти на компромисс и не лезть в бутылку.

Собака

В год Быка Собаке нужно взять тайм-аут. Нужно больше отдыхать, восстанавливать свои силы. Год будет в целом спокойным, лишь летом возможны некоторые волнения, но здесь важно не отступать от своих принципов

Свинья

Год ожидается тяжёлый, проблемный. Но не стоит паниковать раньше времени, нужно сохранять хладнокровие и светлую голову. Только так можно справиться с трудностями и ещё остаться в выигрыше.

Крыса

Бывшую хозяйку года ожидает успех в карьере. Хорошее время для смены деятельности, поисков второй половинки. Однако, ни в коем случае нельзя хитрить и обманывать, иначе ничего из задуманного не исполнится.

Знаки зодиака, у которых в год Быка всё будет замечательно

Рыбы

Новый год принесет Рыбам удачу на всех фронтах: в финансах, любви, здоровье, семейных делах. Лишь в карьере роста не предвидится, но это можно пережить.

Овен

Год будет очень благоприятным, как в личной жизни, так и карьере, а также в бизнесе.

Телец

Этот знак ожидают приятные бонусы в виде выигрыша в лотерею, романтической встречи, высокооплачиваемой должности. Стоит приложить для этого лишь немного усилий.

Близнецы

Близнецов ожидают перемены. Они могут коснуться личной жизни или карьеры. В год Быка у них есть хорошая возможность изменить всё к лучшему.

Лев

У Львов в год Быка всё будет тихо и спокойно, как в плане работы, так и на личном фронте.

Дева

Год Быка не принесёт Девам никаких потрясений. Всё будет идти по плану, трудолюбивые и практичные Девы будут наконец вознаграждены.

Скорпион

Год будет успешным для Скорпионов. Все их труды будут вознаграждены: возможно продвижение вверх в карьере, заключение крепкого брака.

Знаки зодиака, у которых могут быть проблемы в 2021 году

Козерог

Козерогу не стоит ожидать многого от этого года. Следует постараться сохранить достигнутое, так как ситуация на службе и в семье обострится, трудно будет найти взаимопонимание.

Водолей

Водолеев ожидает продвижение по службе, но для этого придется потрудиться. Удача будет сопутствовать и в бизнесе. Здоровье, к сожалению, может подвести – очень важно не запустить болезнь.

Рак

Раков ожидает непростой год. Им придется брать ответственность за происходящее в их жизни только на себя. Все испытания лишь закалят характер Рака, сделав его твёрже.

Весы

Для весов этот год будет годом неожиданных перемен. Причём, эти перемены будут инициированы ими самими. Весам, вдруг, захочется быть спонтанными и непредсказуемыми.

Стрелец

Стрельцов будет бросать в год Быка из крайности в крайность. Чтобы получить новые впечатления, они будут часто идти на неоправданный риск. В общем, скучать не придётся.

Источник: rsute.ru