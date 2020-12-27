В чем встречать новый год 2021: Ultimate Gray и Illuminating

Назван самый главный цвет 2021 года – по версии Pantone впервые за 20 лет их будет два.

Серый и желтый отлично сочетаются между собой и поддерживают друг друга

Американский институт цвета Pantone назвал главные цвета 2021 года.

В 2021 году институт цвета Pantone выбрал сразу два оттенка — это «совершенный серый» (Ultimate Gray) и «озаряющий» (Illuminating). Согласно сообщению на сайте компании впервые за 20 лет компания выбрала сразу два цвета года. Напомним, что в 2020 г. цветом года стал «классический синий», символизирующий постоянство и доверие. А что же по версии Pantone означают новые оттенки?

Желтый оттенок – «яркий, жизнерадостный, согревающий и оптимистичный», а серый – «надежный, практичный и твердый» именно серый символизирует прочную основу. По мнению специалистов именно эти два оттенка лучше всего смогут отобразить общее настроение 2021 года.

Серый и желтый отлично сочетаются между собой и поддерживают друг друга.

«Сочетание стойкого „совершенного серого“ и яркого желтого „озаряющего“ задает позитивный настрой, подкрепленный силой духа», — объяснила выбор 2021 года исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Источник: clutch.ua