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Календарь дачника-2021: Февраль

23:30 27.12.2020 Фото: Pixabay
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Февраль - очень насыщенный месяц для тех, кто уже мечтает об урожае летом.

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Влияние Луны на растения, животных и человека заметили ещё древние люди, рисовавшие углём первые календари на стенах пещер.

Влияние Луны на растения, животных и человека заметили ещё древние люди, рисовавшие углём первые календари на стенах пещер. Несмотря на прошедшие тысячелетия, садоводы и огородники до сих пор пользуются этими знаниями.

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Источник: www.aif.ru
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Источник: www.aif.ru
дача календарь февраль
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