Влияние Луны на растения, животных и человека заметили ещё древние люди, рисовавшие углём первые календари на стенах пещер. Несмотря на прошедшие тысячелетия, садоводы и огородники до сих пор пользуются этими знаниями.
Календарь дачника-2021: Февраль
23:30 27.12.2020
Февраль - очень насыщенный месяц для тех, кто уже мечтает об урожае летом.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Какую рассаду будете высаживать?
Календарь дачника-2021: Февраль
23:30 27-12-2020
Китайский гороскоп на 2021 год: что он несет каждому году
23:00 27-12-2020
Когда лучше увольняться с работы, чтобы получить больше денег, и какие виды компенсаций существуют 1
22:00 27-12-2020
Новости о коронавирусе сегодня: +28 284 новых зараженных за сутки на 27 декабря 2020
21:04 27-12-2020
На сколько остается иммунитет после коронавируса? Ответ ученых
21:00 27-12-2020