Календарь дачника-2021: Февраль

Февраль - очень насыщенный месяц для тех, кто уже мечтает об урожае летом.

Влияние Луны на растения, животных и человека заметили ещё древние люди, рисовавшие углём первые календари на стенах пещер. Влияние Луны на растения, животных и человека заметили ещё древние люди, рисовавшие углём первые календари на стенах пещер. Несмотря на прошедшие тысячелетия, садоводы и огородники до сих пор пользуются этими знаниями. Источник: www.aif.ru Источник: www.aif.ru

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