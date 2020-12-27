Финансовый гороскоп на январь 2021 года

Не исключено, что в середине января могут проснуться ваши самые неприятные привычки по Знаку Зодиака

Чтобы понять, улыбнется ли вам финансовая удача в январе, необходимо обратиться к соответствующему гороскопу. Астрологи расскажут, каким будет воздействие звезд и планет на вашу денежную энергетику.

Не исключено, что в середине января могут проснуться ваши самые неприятные привычки по Знаку Зодиака. Они могут не только отравлять вашу повседневную жизнь, но и лишать вас финансовой удачи, потому что для большинства людей она будет связана с коллективным началом и с умением взаимодействовать с окружающими.

Овен

Овнам в январе, скорее всего, придется совершать много покупок, плановых и внеплановых. Могут происходить странные и непредсказуемые вещи, поэтому придется больше времени посвящать шопингу. Самые лучшие талисманы для совершения покупок помогут обойти стороной лишние траты, найти выгодные цены и добросовестных продавцов. Что касается заработка, то в этом направлении Овнам повезет больше. У них есть реальная возможность преуспеть в чем-то новом в январе. Можно менять работу, продвигать новые идеи.

Телец

У Тельцов в январе может появиться огромный объем работы. Скорее всего, это не будет означать серьезный рост зарплаты, но гораздо важнее находить время для отдыха и правильно все планировать. Эксперты отмечают, что режим дня сильно влияет на биополе и настроение человека. Необходимо вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день, не нарушая режим, и тогда зарабатывать деньги будет проще, как и справляться с возросшей нагрузкой в делах и работе. Тельцам все будет по плечу.

Близнецы

У Близнецов в январе начнется череда финансовых побед. Само собой, для этого придется действовать, а не ждать у моря погоды. Больше работы — больше усталости. Астрологи советуют пользоваться медитациями на расслабление перед сном, чтобы восстанавливать силы быстрее и эффективнее. В первой половине месяца самым важным временем дня будет утро. С 13 января стоит переключить активность на послеобеденное время. Все важные покупки лучше совершить до 30 января, пока Меркурий не ретрограден.

Рак

Ракам нужно сфокусироваться на избавлении от негативных финансовых установок, которые мешают разбогатеть. Это поможет им открыть двери в новые денежные миры, добиться успехов в текущих проектах и на текущем месте работы либо найти что-то новое, воодушевляющее, интересное. Ракам можно рисковать, но в рамках дозволенного. Январь — очень яркое и необычное время для людей этого Знака. В этот период может произойти перезагрузка сознания, пересмотр важнейших жизненных принципов и правил.

Лев

Львы могут серьезно провалиться в финансовом плане, если будут зацикливаться на прошлом, на неурядицах, на самоанализе. Этим людям придется отпустить обиды. В этом им помогут специальные практики и талисманы. С правильным расположением духа придет финансовый рост, удача в работе и бизнесе. Деньги станет проще зарабатывать, потому что исчезнут страхи и комплексы. Если придется выбирать между экономией времени и экономией денег, то лучше выбрать первое. Время — ценнейший ресурс января.

Дева

Девам стоит воспользоваться сильными заговорами на удачу, особенно 10, 11, 30 и 31 января — в самые неблагоприятные дни месяца. В такие дни планы могут срываться без особых причин, а люди могут быть обозленными и негативными. Начнется 2021 год с очень позитивной ноты. Девы смогут найти в себе новые силы и мотивацию. Сохранить этот настрой поможет внесение изменений в досуг. Нужно найти новое увлечение, хобби. Для укрепления позиций в финансовой сфере не стоит идти на хитрость, обман.

Весы

Весам стоит чаще обращаться за помощью к друзьям, родственникам, коллегам. Коллективный труд и взаимовыручка — основа для успешного финансового развития в январе. Будут и проблемы в лице недоброжелателей, которые активизируются ближе к началу второй декады. Заговор от врагов поможет защитить себя от их скрытого воздействия и прямой угрозы. Вторая половина января прекрасно подходит для поездок и командировок. Это удачное время для смены обстановки, смены образа, вложения средств в обучение.

Скорпион

У Скорпионов начало года будет неудачным и тяжелым. Примерно до 9 января их ждет творческий застой, проблемы с принятием важных решений. Быстрые шепотки на удачу помогут не отклоняться от намеченных планов. Далее наступит период, идеально подходящий для монотонной и сложной работы, как интеллектуальной, так и физической. Можно заниматься тем, что приходилось долго откладывать. Это не обязательно связано с работой: возможно, Скорпионы давно хотели доделать ремонт или починить автомобиль.

Стрелец

У каждого из нас есть свои ужасные привычки. В январе многие из них могут проявиться у Стрельцов. Это будет время, когда звезды постоянно меняют свою энергетику, что неминуемо скажется на настроении представителей этого Знака. В январе могут случиться неожиданные расходы. На данном этапе будет сложно брать на себя лишнюю ответственность из-за тяжелого груза проблем, но иногда все же придется переступать через себя. Первую половину января лучше отдыхать, но ближе к 15-16 января нужно включаться в работу на максимум, иначе денежных потерь не избежать.

Козерог

Есть как минимум десять типов людей, которым нельзя доверять. Козерогам стоит помнить о них, обращаясь за помощью к своей природной натуре — к самостоятельности и стремлению к самодостаточности во всём. Не стоит просить никого о поддержке, потому что это может нарушить планы и привести к обратному результату. Для сохранения финансовой стабильности не стоит делиться ни с кем своими планами на январь. Также полезно будет избавиться от сомнений и скептицизма. Уверенность — главное условие успеха.

Водолей

У Водолеев начинается период глобальных изменений, причем по большей части положительных. Звезды и планеты на их стороне, поэтому многие новые дела могут увенчаться успехом. Это прекрасный период для творческой работы, научной деятельности. Эксперты советуют Водолеям доверять своей интуиции. Как только они прислушаются к шестому чувству, с ними начнут происходить важные вещи. Самый лучший период для покупок у представителей этого Знака — с 4 по 17 и с 21 по 30 число.

Рыбы

В самом начале месяца Рыбам стоит пользоваться короткими заговорами на успех. Если до 8 числа Рыбы будут преимущественно отдыхать, никаких проблем не возникнет. Всем, кто с 1 числа окажется вовлечен в рабочий процесс, стоит находить время для релаксации. Астрологи советуют не переутомляться, потому что это может негативно сказаться на здоровье. Финансовая удача последует за уверенными в себе Рыбами, а также за теми, кто не боится признавать свою некомпетентность и свои ошибки.

Не забывайте о своих источниках энергии и положительных эмоций. Январь будет непростым временем для многих из нас, но это не значит, что он должен быть грустным. Удачи вам и финансового роста.

Источник: dailyhoro.ru