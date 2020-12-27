Лунный посевной календарь на 2021 год

Рекомендации астрологов на 2021 год помогут садоводам и огородникам грамотно ухаживать за растениями, вовремя сажать их и пересаживать, а также собирать богатый урожай.

Сажать растения и ухаживать за ними будет проще, если делать это в благоприятные по энергетике дни

Сажать растения и ухаживать за ними будет проще, если делать это в благоприятные по энергетике дни. В лунном календаре отражено время, когда заниматься растениями можно без опасений, и дни, когда тревожить посадки не стоит.

Рекомендации астрологов на 2021 год помогут садоводам и огородникам грамотно ухаживать за растениями, вовремя сажать их и пересаживать, а также собирать богатый урожай. Эксперты рекомендуют также познакомиться с ежемесячными календарями, чтобы каждый день, проведенный среди растений, приносил не только радость, но и свои плоды.

Январь

Первый зимний месяц посвящают работе с комнатными растениями и начинают высадку рассады. Соблюдение режима светового дня важно для молодых побегов, поэтому так важно использовать осветительные приборы для лучшего всхода посевов и дальнейшего их развития.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 5-9, 16, 17, 21, 22, 26, 27.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 13, 19, 28, 29.

Февраль

Второй месяц зимы — активное время, когда дачники и садоводы начинают проращивать рассаду, чтобы к весне получить крепкие побеги для дальнейшей высадки в открытый грунт, теплицы и клумбы. В это время также соблюдают световой режим, а также увеличивают влажность, которая из-за приборов отопления снижается.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 4, 8, 9, 12-14, 17, 19, 23, 24.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 11, 15, 26, 27.

Март

Первый месяц весны — ответственное время, в которое следят за растениями чтобы они не заболели и не деформировались из-за недостатка освещения. В марте высаживают рассаду поздних овощных культур, чтобы получить урожай в срок. Поздние сорта капусты, перцев и баклажанов стоит высаживать во время роста ночного светила, а клубневые и бахчевые культуры — в период, когда Луна убывает.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 4, 17, 18, 20, 23.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 13, 24-26, 28, 29.

Апрель

В апреле в южных регионах начинают работы на свежем воздухе, засаживают теплицы и клумбы. Это время идеально подходит для высаживания многолетних цветов, ранних плодовых и овощных культур, работы с деревьями и кустарниками. В апреле уход за растениями продолжается, и для того, чтобы растения прижились, их удобряют и проводят профилактику заболеваний.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 3, 11-13, 16, 21-23, 29.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 5, 9, 10, 14, 24.

Май

Май — время для активных работ на приусадебных участках. В это время начинают основные посадки: картофеля, томатов, огурцов и иных культур. Не обходят стороной и зелень, которую выращивают в дополнение к общему рациону питания. Май — активный месяц, поэтому так важно знать о том, какие дни будут благоприятны для посадок.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 2, 5, 12, 13, 15-17, 20, 24, 25.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 9, 11, 18, 26, 31.

Июнь

В начале лета основные посадки завершаются, и это время предназначено в основном для досеивания и досаживания оставшейся рассады, полива, прополки и иного ухода за имеющимися растениями. Астрологи предупреждают о том, что в северных регионах сохраняется вероятность похолодания, поэтому так важно учитывать температурный режим и своевременно укрывать побеги от возможных низких температур.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 3, 11-13, 16, 21-23, 29, 30.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 5, 10, 14, 24, 26.

Июль

В середине лета собирают урожай, начинают заготавливать консервацию, а также продолжают ухаживать за посадками. В это время можно смело заниматься облагораживанием клумб, сажать многолетние и однолетние цветы, засеивать новую зелень.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 4, 7, 13-15, 19-23, 27, 31.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 2, 10, 18, 24, 26, 30.

Август

В последний месяц лета пересаживают разросшиеся многолетние цветы, занимаются прополкой, уходом за растениями, кустарниками и деревьями. В этот период ночи становятся холоднее, а значит, наступает пора защищать посадки от перепадов температур, чтобы не потерять урожай.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 3, 5, 6, 10-12, 14, 15, 17-19, 23, 31.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 7-9, 20, 22, 26, 30.

Сентябрь

Сентябрь — активное время для тех, кто занимается садом и огородом. В это время начинается сбор и заготовка урожая, семян и плодов. Многие в конце первого месяца осени сажают кустарники и деревья, чтобы те успели прижиться до наступления холодов.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1, 8-11, 15, 16, 19, 20, 29, 30.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 5, 7, 18, 21, 22.

Октябрь

В середине осени собирают остатки урожая, выкапывают луковицы многолетних цветов на хранение, а также в случае хороших погодных условий продолжают высадку кустарников и деревьев. Уход за растениями продолжается и в домашних условиях: комнатные цветы также требуют внимания.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 7-9, 12, 13, 16, 17, 21, 27, 31.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 1, 2, 5, 6, 14, 20, 22, 28.

Ноябрь

Ноябрь — завершающий этап садово-огородных работ. Это время для последнего сбора урожая в теплых регионах, перекапывания почвы, внесения удобрений и укрывания посадок от низких температур. В ноябре также высаживают лук и чеснок под зиму, и чтобы урожай на будущий год радовал, важно выбрать благоприятные по энергетике дни.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 2, 6-9, 13, 14, 17, 18, 23.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 5, 12, 15, 16, 19, 20, 26.

Декабрь

Первый месяц зимы — время для подготовки семян, проверки хранения луковиц многолетних цветов и ухода за комнатными растениями. Зимой можно заниматься разведением цветов на подоконниках, а также покупать новые растения, которые помогут привлечь в жизнь процветание и счастье.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14-16, 21, 28-30.

Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 4, 12, 19, 23, 24.

Работы с растениями отнимают много сил и времени, поэтому так важно учитывать влияние Луны. Взяв на вооружение рекомендации астрологов, каждый сможет облегчить себе труд и собрать богатый урожай, пользуясь благоприятной энергетикой ночного светила и Зодиакальных созвездий.

Источник: dailyhoro.ru