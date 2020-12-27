Салаты на Новый год 2021: Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты

Традиционные салаты на новогодний стол 2021, например оливье или шуба – тяжелые, содержат около 200 калорий и могут навредить желудку и фигуре.

Вместо традиционных салатов на праздничный стол можно приготовить блюда без майонеза, благодаря этому они не будут такими калорийными

Новогодние салаты 2021 можно заправить йогуртом или соусом, сделанным на его основе.

Время приготовления: 30 минут

Кухня Европейская

Традиционные салаты на новогодний стол 2021, например оливье или шуба – тяжелые, содержат около 200 калорий и могут навредить желудку и фигуре.

Вместо традиционных салатов на праздничный стол можно приготовить блюда без майонеза, благодаря этому они не будут такими калорийными.

Мы нашли простые рецепты легких, вкусных и красивых праздничных салатов.

Легкие праздничные салаты – рецепт №1

Салат Женский каприз

Ингредиенты:

300 г куриного филе, отваренного в соленой воде;

2 вареных куриных яйца;



200 г шампиньонов;Треть луковицы;80 г чернослива;60 г сыра;Растительное масло.

Что понадобится для приготовления соуса:

130 г греческого йогурта или сметаны;

1 чайная ложка горчицы;



1 чайная ложка лимонного сока;Соль и перец – по вкусу.

Как готовится салат Женский каприз – рецепт пошаговый

Нарежьте филе мелкими кубиками. Порежьте грибы и лук и обжарьте вместе на сковороде. Отваренные яйца и сыр натрите на мелкой терке. Промойте чернослив и нарежьте мелкими кусочками.

Потом сделайте соус – смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок и добавьте соль и перец. После этого снова перемешайте заправку.

Сформируйте новогодний салат:

1 слой – уложите кусочки филе и смажьте соусом;

2 слой – положите грибы с луком;



3 слой – уложите натертые яйца и смажьте соусом;4 слой – уложите кусочки филе;5 слой – положите грибы с луком;6 слой – уложите кусочки филе;7 слой – положите кусочки чернослива и смажьте соусом;8 слой – натертый сыр.

Праздничный салат можно украсить зеленью и орехами.

Простые салаты на праздник без майонеза – рецепт №2

Праздничный салат-суши

Ингредиенты:

200 г отваренного риса;

200 г слабосоленой семги;

Пачка плавленого сыра или 150 г сыра Филадельфия;

100 г твердого сыра;

1 авокадо (не слишком спелое);

2 столовые ложки лимонного сока;



Укроп – по вкусу;Листья салата.

Как приготовить новогодний салат-суши – рецепт

Семгу нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком. Натрите плавленый сыр и мелко нарежьте укроп. Перемешайте плавленый сыр с укропом. Авокадо нарежьте небольшими кубиками.

Потом сформируйте салат. Уложите на тарелку тщательно промытые листья салата. Если хотите, чтобы салат имел правильную форму, – можно использовать металлический четырехугольник.

Уложите форму на листья салата и выкладывайте продукты слоями:

1 слой – отваренный рис;

2 слой – треть плавленого сыра с укропом;



3 слой – семга;4 слой – авокадо;5 слой – оставшаяся часть плавленого сыра с укропом;6 слой – натрите твердый сыр.

Готовый салат нужно поставить в прохладное место, чтобы он настоялся. Блюдо можно украсить зеленью, икрой и рыбой.

Простые салаты на Новый год 2021 – рецепт №3

Праздничный салат Фруктовая елочка

Ингредиенты:

350 г бананов;

200 г мандаринов;

350 г киви;

170 г натурального йогурта;

10 г меда;

10 г кунжута.

Как приготовить салат на Новый год 2021 Фруктовая елочка – пошаговый рецепт

Очистите бананы и нарежьте кружочками. Один кружочек банана оставьте, из него нужно будет сделать звезду для елочки. Разберите мандарины на дольки. Очищенные киви порежьте тонкими кружочками.

Потом приготовьте заправку для салата – смешайте йогурт и мед.

Возьмите плоскую тарелку и выложите на дно по очереди кружочки бананов и дольки мандаринов. Сформируйте из фруктов пирамиду.

Смажьте фруктовую пирамиду заправкой. Уложите на пирамиду кружочки киви, они должны накладываться друг на друга.

Вырежьте из кружочка банана звезду. Обсыпьте звезду кунжутом и закрепите на верхушке пирамиды (можете использовать зубочистку). Фруктовый салат можно украсить мятой.

Источник: glavred.info