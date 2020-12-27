Салаты на Новый год 2021: Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты

Новогодние салаты 2021 можно заправить йогуртом или соусом, сделанным на его основе.
Время приготовления: 30 минут
Кухня Европейская
Традиционные салаты на новогодний стол 2021, например оливье или шуба – тяжелые, содержат около 200 калорий и могут навредить желудку и фигуре.
Вместо традиционных салатов на праздничный стол можно приготовить блюда без майонеза, благодаря этому они не будут такими калорийными.
Мы нашли простые рецепты легких, вкусных и красивых праздничных салатов.
Легкие праздничные салаты – рецепт №1
Салат Женский каприз
Ингредиенты:
300 г куриного филе, отваренного в соленой воде;
2 вареных куриных яйца;
Треть луковицы;
80 г чернослива;
60 г сыра;
Растительное масло.
Что понадобится для приготовления соуса:
130 г греческого йогурта или сметаны;
1 чайная ложка горчицы;
Соль и перец – по вкусу.
Как готовится салат Женский каприз – рецепт пошаговый
Нарежьте филе мелкими кубиками. Порежьте грибы и лук и обжарьте вместе на сковороде. Отваренные яйца и сыр натрите на мелкой терке. Промойте чернослив и нарежьте мелкими кусочками.
Потом сделайте соус – смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок и добавьте соль и перец. После этого снова перемешайте заправку.
Сформируйте новогодний салат:
1 слой – уложите кусочки филе и смажьте соусом;
2 слой – положите грибы с луком;
4 слой – уложите кусочки филе;
5 слой – положите грибы с луком;
6 слой – уложите кусочки филе;
7 слой – положите кусочки чернослива и смажьте соусом;
8 слой – натертый сыр.
Праздничный салат можно украсить зеленью и орехами.
Простые салаты на праздник без майонеза – рецепт №2
Праздничный салат-суши
Ингредиенты:
200 г отваренного риса;
200 г слабосоленой семги;
Пачка плавленого сыра или 150 г сыра Филадельфия;
100 г твердого сыра;
1 авокадо (не слишком спелое);
2 столовые ложки лимонного сока;
Листья салата.
Как приготовить новогодний салат-суши – рецепт
Семгу нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком. Натрите плавленый сыр и мелко нарежьте укроп. Перемешайте плавленый сыр с укропом. Авокадо нарежьте небольшими кубиками.
Потом сформируйте салат. Уложите на тарелку тщательно промытые листья салата. Если хотите, чтобы салат имел правильную форму, – можно использовать металлический четырехугольник.
Уложите форму на листья салата и выкладывайте продукты слоями:
1 слой – отваренный рис;
2 слой – треть плавленого сыра с укропом;
4 слой – авокадо;
5 слой – оставшаяся часть плавленого сыра с укропом;
6 слой – натрите твердый сыр.
Готовый салат нужно поставить в прохладное место, чтобы он настоялся. Блюдо можно украсить зеленью, икрой и рыбой.
Простые салаты на Новый год 2021 – рецепт №3
Праздничный салат Фруктовая елочка
Ингредиенты:
350 г бананов;
200 г мандаринов;
350 г киви;
170 г натурального йогурта;
10 г меда;
10 г кунжута.
Как приготовить салат на Новый год 2021 Фруктовая елочка – пошаговый рецепт
Очистите бананы и нарежьте кружочками. Один кружочек банана оставьте, из него нужно будет сделать звезду для елочки. Разберите мандарины на дольки. Очищенные киви порежьте тонкими кружочками.
Потом приготовьте заправку для салата – смешайте йогурт и мед.
Возьмите плоскую тарелку и выложите на дно по очереди кружочки бананов и дольки мандаринов. Сформируйте из фруктов пирамиду.
Смажьте фруктовую пирамиду заправкой. Уложите на пирамиду кружочки киви, они должны накладываться друг на друга.
Вырежьте из кружочка банана звезду. Обсыпьте звезду кунжутом и закрепите на верхушке пирамиды (можете использовать зубочистку). Фруктовый салат можно украсить мятой.
Источник: glavred.info