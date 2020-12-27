Сильные поздравления с днем спасателя России 27 декабря в стихах

С Днем спасателя - 27 декабря 2020 года

День спасателя в России сотрудники МЧС празднуют 27 декабря согласно Указа Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации». Первый российский корпус спасателей был организован 27 декабря 1990 года постановлением Совета министров РСФСР. В 1991 году корпус был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям РСФСР. А лишь в 1994 году ГКЧС превратился в Министерство Чрезвычайных Ситуаций России. В 1992 году 9 декабря открылась Академия гражданской защиты МЧС РФ, обучающая будущих спасателей. Главой Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации является С.К. Шойгу. На сегодняшний день российские спасатели осуществляют свою благородную деятельность не только на территории России, но и в других странах мира.

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Спасать людей — огромный труд!



Спасатель нужен: «там» и «тут»...Его — с надеждой ждут всегда,Спасатель, нужен, как вода!

За всё, спасибо говорим

И, Вас, поздравить мы спешим,

Хотим Вам счастья пожелать

И никогда не унывать!

Всегда ценить свою работу



И проявлять ко всем заботу,Себя, конечно же, ценитьИ очень долго-долго жить!

***

В жизни много опасных мгновений,

И когда поджимает беда,

То спасатели без промедлений

К нам на помощь примчатся всегда.

Своим мужеством, крепкою волей,

Своей доброй и сильной рукой

Отведете несчастье любое,

И подарите мир и покой.

Пусть судьба бережет вас, ребята,

Оградит от беды и тревог,

Даст терпенья, здоровья и силы,

И успешных путей и дорог!

***

Поздравляю всех спасателей России — людей рискующих своей жизнью ради спасения других. Пускай ваше мужество, доблесть, бескорыстное стремление помочь и спасение ни одной сотни людей, будет вознаграждено признанием и благодарностью спасенных и их родственников. Поклон вам до земли. Желаем мира и спокойных трудовых будней. Пускай будет в жизни поменьше ЧП и ЧС, а побольше радостных и запоминающихся событий. С праздником!

***

Работа у спасателей такая —

Предвидеть не дано в начале дня,

Что за напасть сегодня поджидает:

Стихия воздуха, воды или огня.

От смерти неминуемой спасая,



Рискуя жизнью собственной подчас,Свою семью тревогами терзая,Становитесь героями для нас.

Работа ваша — подвиг ежедневный,

Мы в пояс поклониться вам хотим

За ваше мужество и за стальные нервы,

За то, что помогаете другим!

***

Твой сложный и опасный труд,

У нас в стране безумно важен!

Пускай тебя успехи ждут,

Всегда силен будь и отважен!

Себя храни, других спасай,

Ведь ты герой, тут нет сомнения!

Заветных целей достигай

Всегда легко, без напряжения!

***

С днем спасателей сердечно поздравляем!

Сил, здоровья, мотивации желаем.

Чтобы все заданья удавались

И всегда все живы оставались.

Пусть работа вам не будет в тягость,

Жизнь приносить счастье, доброту и радость.

Чтобы вас ценили, понимали



И в семье всегда с теплом, любовью ждали.

***

Спасать людей — бесценно, благородно

И труд Ваш сложно чем-то оценить.

Желаю жить красиво и свободно,

Здоровым быть, любить и не грустить!

Пусть Вам воздастся смелость и отвага

И в жизни ждут удача и добро.



Пусть будет все, что Вам для счастья надоИ Бог дарует блага и тепло!

***

Людей спасать — нелёгкая работа —

Всегда в ответе за кого-то,

Рискуете при этом вы собой,

Не зная, возвратитесь ли домой.

Но в честь такого праздника сегодня



С профессией вас поздравляем благородной.И пожелаем: стерегут пусть бдительнейВсех вас, ребята, ангелы-хранители!

***

Поздравим спасателей, наших героев!

Опасной профессии этой, не скроем,

Завидовать трудно, ведь сможет не каждый

Дарить людям подвиг и не однажды.



Ребята-спасатели, низкий поклон,А труд ваш всегда будет пусть подкрепленВолшебной удачей. Пусть Бог помогает,Он вас защищает пускай и спасает.Конечно, желаем вам радостных дней,Реальных успехов, надежных друзей.Уверены, круче нет в мире парней!

***

Спасать людей — твое призвание!

Ведешь с опасностью ты бой!

Скажу тебе без колебания:

Ты для меня — супергерой!

Будь сильным, смелым и отважным,

На помощь раньше всех беги!

Спасай других, ведь это важно,

Но и себя побереги!

***

С Днём спасателей отважных!

Пусть удача не оставит,

Жизнь подарит то, что важно,

Яркой радостью захватит.

Дарят будни вдохновение,

Исполнение желаний,

Для улыбок будет время



И для новых начинаний!

Источник: pozdravok.ru