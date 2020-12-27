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Какой сегодня церковный праздник? Кому нужно помолиться 27 декабря 2020 года

08:30 27.12.2020 Фото: wikimedia.org
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День этого Евангелиста, также как и трех других авторов Евангелий, отмечается в православных и лютеранских, а также в некоторых протестантских Церквях.

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День Иоанна Евангелиста отмечается в православных и лютеранских, а также в некоторых протестантских Церквях

Апостол Иоанн (St. John the Evangelist, около 6 — 104) — автор одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. Иоанн был сыном Зеведея и Соломии, дочери святого обручника Иосифа.

Он был призван Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере: оставив отца своего Зеведея в лодке, он, вместе со своим братом Иаковом, последовал за Христом. Апостол Иоанн был особенно любим Господом за совершенное незлобие и девственную чистоту.

После своего призвания святой Иоанн не расставался со Спасителем и был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе. На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Деве Марии.

В Откровении Иоанна Богослова (Откр. 4:6-8) написано о четырех животных, которые находятся у трона Бога на небесах и беспрестанно восхваляют Господа. Эти животные похожи на льва, быка, орла, а у четвертого лицо как у человека. В соответствии с этим каждый из четырех Евангелистов получил в христианской традиции свой символ, который часто изображают на картинах. Символом евангелиста Иоанна является орел.

День этого Евангелиста, также как и трех других авторов Евангелий, отмечается в православных и лютеранских, а также в некоторых протестантских Церквях.

Источник: calend.ru

27 декабря 2020 День апостола и евангелиста Иоанна история праздник
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