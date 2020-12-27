День Святого Семейства отмечается 27 декабря 2020 года: Традиции светлого дня

В своих проповедях в День Святого Семейства священники, обращаясь к прихожанам, призывают их помнить о силе и значении семьи в жизни каждого человека.

Каждое последнее воскресенье декабря, следующее за Рождеством Христовым, католики отмечают День Святого Семейства

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 27 декабря.

Каждое последнее воскресенье декабря, следующее за Рождеством Христовым, католики отмечают День Святого Семейства. Когда же празднование Рождества выпадает на воскресный день, набожные католики поминают и чтят Святое Семейство 30 декабря.

Святым Семейством принято считать Деву Марию с младенцем Иисусом и её мужа – Иосифа.

Важнейшая социальная роль семьи, связанная с гармоничным сосуществованием мужчины и женщины, основанным на взаимной Любви и уважении друг к другу, где рождаются и воспитываются дети, является основой любого общества.

Для христианского мира образцом семьи является Святое Семейство, в котором появился на свет Спаситель, в котором будучи младенцем, он был окружён Любовью, теплом и заботой матери и её мужа, ставшего земным отцом для непорочно зачатого и явившегося на Землю Христа.

Иногда изображения Святого Семейства носят, так называемый расширенный характер, когда включают в себя ближайших родственников Девы Марии: её мать Анну и родственницу преподобную Елисавету с сыном-младенцем Иоанном Крестителем. Ещё реже изображается среди Святого Семейства и муж Елисаветы – священник Захария.

В своих проповедях в День Святого Семейства священники, обращаясь к прихожанам, призывают их помнить о силе и значении семьи в жизни каждого человека, о роли отца и матери в воспитании ребёнка на примере жизненного пути Девы Марии и Иосифа Обручника. Преисполненные Любви они явили собой пример мудрости, жертвенности, терпимости, способности понять друг друга на фоне жизненных трудностей, с которыми им пришлось столкнуться.

Забота о ребёнке, воспитание его, обучение ремеслу, мудрые советы и личный пример – то, что многие сегодня воспринимают как повседневные трудности, для Святого Семейства были благословенным естеством. Именно благословенным, поскольку не являли собой надуманные ценности. Ни Дева Мария, ни Иосиф не искали подвига или славы. Сам их жизненный путь и то, как они его прошли, стало подвигом, поскольку явило собой пример служения истинным ценностям.

Источник: calend.ru