26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Филимонов день 2020: приметы на 27 декабря день памяти день памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

00:10 27.12.2020 Фото: pixabay.com
1

По Филимону предсказывали погоду на февраль.

% name% title
Хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили

Дата по старому стилю: 14 декабря.
Русская Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже 2 и 3 веков. Согласно преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру.

Обоих святых после суровых пыток казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники предали смерти за отступничество.

Это время было самым тёмным в году. На Руси верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

Как бы то ни было, дни постепенно становились длиннее и светлее. В этот день говорили: «Зима от ночи урвала, дня притачала».

По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз — то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

Именины в этот день
Иларион, Николай, Филимон

Источник: calend.ru

27 декабря 2020 именины история праздник Филимонов день
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие у вас есть приметы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный посевной календарь на 2021 год
01:00 27-12-2020
Лунный посевной календарь на 2021 год
Говорите эти фразы своему мужчине от всего сердца. Не узнаете его!
00:30 27-12-2020
Говорите эти фразы своему мужчине от всего сердца. Не узнаете его!
Филимонов день 2020: приметы на 27 декабря день памяти день памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха
00:10 27-12-2020
Филимонов день 2020: приметы на 27 декабря день памяти день памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха
27 декабря 2020 - День спасателя Российской Федерации
23:45 26-12-2020
27 декабря 2020 - День спасателя Российской Федерации
15 трлн рублей искоренят нищету в России. 992 мероприятий нацпроектов этому помогут
23:30 26-12-2020
15 трлн рублей искоренят нищету в России. 992 мероприятий нацпроектов этому помогут
Горизонтальные стрелки - тренд 2020-2021. Звезды без ума
23:00 26-12-2020
Горизонтальные стрелки - тренд 2020-2021. Звезды без ума
Коронавирус можно определить по аромату кофе - легкий тест в домашних условиях
22:30 26-12-2020
Коронавирус можно определить по аромату кофе - легкий тест в домашних условиях
Япония закрыла границы: причина - коронавирус
22:19 26-12-2020
Япония закрыла границы: причина - коронавирус
Импортные маски в госзакупках запретили до 2022 года власти России
22:09 26-12-2020
Импортные маски в госзакупках запретили до 2022 года власти России
Будет ли в России в 2021 году денежная реформа
22:00 26-12-2020
Будет ли в России в 2021 году денежная реформа