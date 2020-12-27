С Днем спасателя МЧС мощные поздравления в стихах 27 декабря 2020 года

Стихи ко Дню Спасателя.
***
Спасатель — он универсал,
Из пожара и из снега
Лихо вызволит тебя!
МЧС не дремлет вовсе,
Помогают дружно нам,
Вызволяют из напасти,
Лазят по рытвинам.
В его день поздравить рады,
***
Есть, слава Богу, МЧС,
И ждем мы от него чудес.
Спасательный отряд, —
Чудесней нет ребят!
***
В День спасателя России
Мне тебя, спасатель милый,
Поздравлять совсем не лень.
Чьи-то жизни ежедневно
Ведь зависят от тебя
Ты рискуешь постоянно,
Не жалеешь ты себя.
Сколько ты «спасибо» слышал
Пусть хранит тебя твой ангел
Будь ты хоть три раза ас.
Не геройствуй понапрасну-
Я волнуюсь о тебе
Ведь ты многое так значишь
Для меня в моей судьбе.
***
Тебя сегодня поздравляю –
Спасатель это заслужил!
И от души тебе желаю,
Чтоб ты всегда счастливым был,
***
Здоровья крепкого и мира,
Поменьше вызовов в ночи,
Чтоб жизнь любовь тебе открыла,
***
Когда задует свечи
Злой ветер или рок, —
Чужой беде навстречу
Выходишь за порог.
Чтоб время не застыло,
Спасатель, торопись.
Зависит чья-то жизнь.
Зависит от уменья
В мгновение собраться,
От храброго решения
С судьбою потягаться.
Дай бог тебе здоровья,
Дом теплый и любовь,
Когда вернешься вновь.
Будь счастлив, славный Рембо,
Былинный богатырь.
Пусть ясным будет небо,
Зло превратится в пыль!
***
С днем МЧС всех поздравляем!
И вы, следы их устраняя,
Учтите — смысл в том деле есть!
Когда ЧП случится снова —
Есть те, кто сможет всех спасти.
Лишь вы помочь всегда готовы
Нам безопасность обрести!
Желаем — пусть мир добрым будет
Никто бояться не принудит.
Минует время бурь и гроз.
***
С Днем спасателя, родной!
Это праздник твой.
Я мечтаю быть с тобой
Весь свой век земной!
На твоем посту!
Знай, что я тебя с дежурства
Днем и ночью жду!
***
Быть спасателем несложно:
Это словно Spider man!
Подвиг совершить возможно
Всем спасателям России
Я хочу сказать спасибо:
Каждый много сделать смог!
Кто-то спас медузу в море,
Кто-то птенчика в гнезде.
Кто утешил бабу в горе…
Есть спасатели везде!
***
День спасателя в России —
Это очень важный день,
Здесь работают лишь люди,
Кто не знает слова лень,
Всех спасать — их в жизни кредо,
Знаем, ждет в делах победа,
Да, работа непроста,
Вас все любят, уважают,
А случись что — ожидают.
***
Спасатели большой России!
От нас примите поздравление!
Неисчерпаемые силы
Приносит вам пусть каждый год!
Немало жизней вы спасли.
Примите громкое «Спасибо!»
От каждого, от всей страны!
***
Спасателям равных не сыщется много –
Гуманность и мужество в вашем труде:
Готовы отправиться вы по тревоге
И тем, кто страну защищает ударно,
Сегодня не нужно особенных слов:
Итак, с Днем спасателя, бравые парни!
Здоровья, удачи, сухих рукавов!
***
Куда б ты ни попал, ни влип,
Пока ты жив — ты не погиб:
И ждем мы от него чудес.
Спасательный отряд, —
Чудесней нет ребят!
Разыщут и в глухом лесу
И из огня тебя спасут,
Под горною лавиной
Найдут тебя и вынут.
Надежней нет ребят!
И мы бокалы сдвинем
За них и вместе с ними.
***
Нет страха ни в жару, не в стужу,
Ни в ветер, не в огонь, не в зной.
Несешь и днем и ночью службу,
Спасатель! Мы тобой гордимся!
Ты всем поможешь в трудный час!
Отбросив страхи и сомненья,
Ты нас спасаешь, и не раз!
Тебе поклон земной, спасибо,
За труд твой сложный, непростой!
Спокойней стало всей России,
***
Спасатель, пусть тебе везет!
Грусть, печаль с тебя сойдет,
Хлынут счастье и мечты,
В море страсти и любви!
***
Ох, не зря расставили спасатели
И не для того, чтоб стало весело,
Телефоны служб своих развесили!
Нам они во время безопасное —
Словно зонт и плащ в погоду ясную.
Но пора нам забытье исправить,
Вспомнить их и от души поздравить!
Пусть желанья совпадут с возможностью!
От любви и славы не спасаться
И на волю радости сдаваться!
***
Ваша профессия опасна и очень важна,
Всегда вы первые там, где помощь нужна:
В искореженных автомобилях, в завалах,
При наводнениях, терактах и пожарах.
***
Сегодня в День спасателя тебе желаю
Удачи на работе и счастья чтоб без края.
С праздником тебя, российский спасатель!
Я очень рад, что ты — мой приятель!
***
Вот если бы меня однажды вдруг спросили,
Что лучше службы в МЧС России?
Что благородней нашей службы нет.
Примеров можно массу приводить
Любому скептику в ответе угодить.
Вот запылал в округе лес
Кому тушить? Конечно МЧС.
Пожарные, рискуя быть убитыми натурой,
Бороться будут с высокою температурой.
Нам выезжать вдруг времечко приходит.
Взорвался где-то у кого-то газ
Вперёд спасатель только не забудь одеть противогаз.
Вот подъезжаем к дому мы и заняты мы делом
Подняли из руин одно, второе тело.
Бывает трудно нам порой физически,
Но больше душу рвёт удар психологический.
Спасатель под обломки лезет, он сдаваться не привык.
И вот счастливый жизни миг – спасатель из руин с ребёнком на руках возник.
Все люди в шоке, вряд ли кто спасибо скажет
Слеза счастливая ребёнка всё за всех расскажет.
Быть может, и спасаем мы не часто
Зато ни с чем нельзя сравнить спасенья счастье.
Вот тонет пьяный рыбачок
Но выпил лишнего и провалился он под лёд,
Ему на помощь МЧС придёт.
Не дрейфь рыбак, лови спасенья круг
Тебя спасатели не выпустят из рук.
«Морковку» тебе кинут, Александрова конец
Вернёшься ты живым к семье-то, наконец.
Получишь взбучку от жены
Бывает, что грибник нашел в лесу неразорвавшийся снаряд,
И едет взрывников туда немедленно отряд.
Рискуя жизнями все мины из земли достанут,
Взорвут на месте, эти мины больше людям угрожать не станут.
Да, можно тысячи примеров приводить
Как мы стараемся народу угодить.
И смело я могу последовать ответу,
***
Спасатель — столь гордое, громкое слово!
Спасатель — спасающий жизни людей!
Спасатель! Твоя в этом мире задача
Вытаскивать жизни из страшных смертей!
Пожары, стихия, теракты, погромы…
Обломки металла, осколки стекла,
Висящая в воздухе дымная мгла,
И в этом аду каждый день ты проводишь,
Ты этим живешь, свою жизнь не храня.
Желаю поменьше тебе я работы,
И чтоб катастрофы минули тебя!
***
Что и где бы ни случилось,
Явятся, как Божья милость,
Парни в форме МЧС!
Помощь людям — это свято,
Потому всегда вас ждем.
С Днем спасателя, ребята!
Помогай вам Бог во всем!
***
Горит ли дом,
Иль тонет человек.
Он будет рядом,
В наш суровый век.
Спасатель наш,
И он незаменимый,
Спаситель тел и душ,
Прими же поздравления, родимый.
Удачи, славы и любви.
Но вот у нас одно условие,
Ты очень долго про живи!
***
О спасателях России
На весь мир молва идет,
Ну-ка дружно, ну-ка сильно
И доставят все, что нужно,
Хоть на самый край земли,
Ну-ка сильно, ну-ка дружно,
Люди жизнь чтоб сберегли,
О спасателях о смелых
Ходят мифы и легенды,
Славит их молва людская
С праздником вас поздравляем,
Счастья и добра желаем!
***
День спасателя – праздник бойцов,
С природной стихией отважных борцов!
От чистого сердца мы вас поздравляем,
И в праздничный день от души пожелаем
Пускай стороною обходят ненастья.
В работе желаем терпенья и сил,
И чтоб повышение дал командир!
***
МЧС-ник! Ты отважный
И отчаянный герой!
У тебя характер твердый,
Многих выручил ты в жизни,
И от смерти многих спас,
Принимай в свой светлый праздник
Поздравления от нас!
Поздравляем и желаем
Счастья, радости тебе!
Настроения, удачи
***
День спасателя в России
Отмечается давно,
Много смелых и отважных
Празднует его!
Мы желаем быть здоровым,
Крепким телом и душой,
Ты послушай и постой.
Пусть радость чаще навещает,
Работа убавляется,
Ты очень добрый и храбрый —
И людям это нравится!
***
С личным днем тебя спасатель поздравляя,
И за подвиги, от гордости пылая,
Пожелания произнести спешу:
Оставайся всегда добрым и сердечным,
Выручая нас из разных бед.
Жизни ход, пусть будет ровным и беспечным,
Среди вспышек радостных побед!
***
Ваша профессия опасна и очень важна,
Всегда вы первые там, где помощь нужна:
В искореженных автомобилях, в завалах,
При наводнениях, терактах и пожарах.
Сегодня в День спасателя тебе желаю
Удачи на работе и счастья чтоб без края.
С праздником тебя, российский спасатель!
Я очень рад, что ты — мой приятель!
***
Разрешите вам всем поклониться,
Разрешите подарить поклон?
Не устанете вы ради нас трудиться,
Жизнь спасая нашу и наш дом!
Вас сегодня всех мы поздравляем
И желаем только вам любви,
Что б она всю жизнь бы освещала,
***
Каждый день собой рискуя,
Мчась на помощь поскорей,
Не боясь, не паникуя,
Вы спасаете людей.
Перед вами преклоняясь,
Без напыщенных прикрас,
С днем спасателя мы вас!
Вам желаем мирных будней
И спокойных выходных,
Пусть здоровье крепким будет,
Счастья и любви родных!!!
***
Там где люди нуждаются в помощи,
МЧС приходит на выручку,
И беду прогоняет тотчас.
Поздравляем мы Вас в День спасателя,
Пожелаем успехов во всём!
И везения не реального!
Полной чашею будет ваш дом!
И пускай люди будут внимательней,
Вам здоровья желаем крепчайшего,
И приличным пусть будет доход.
***
Без спасателей, как ни крутись, на свете спокойно не жить… Эта работа требует мужества, отваги, выдержки, сил и удачи, и как замечательно, что все это может сочетаться в одном человеке, да еще в придачу с добрым нравом! Поздравляю с Днем спасателя! Пусть в твоей жизни не возникает чрезвычайных ситуаций, и всегда над головой светит ясно солнце!
***
Спасать людей – благое дело.
Отважным нужно быть и смелым.
И от души вас поздравляем!
***
Желаем из любой беды
Сухими выйти из воды.
Спасибо за нелегкий труд!
Родные любят вас и ждут!
***
С Днем спасателя вас,
Дорогие герои!
Коль в стране страшный час
Вдруг случится порою,
Так поможете ей,
Как не смогут и боги:
Вы спасете людей,
И дома, и дороги.
И опасна. Стихи – ей:
Ведь вступает она
В схватку с дикой стихией!
От Москвы до Тувы
День за днем, год за годом
Будьте счастливы вы
И любимы народом!
Источник: stihinasheylyubvi.ru