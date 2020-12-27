Сильные молитвы апостолу и евангелисту Иоанну Богослову для чтения в праздник 27 декабря 2020 года

Покровитель школьников и студентов, ему молятся об умении по-настоящему любить Бога и ближних, о благополучии в семье, о совете и любви между супругами, о вразумлении маловеров и попавших в секты и расколы.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Икона, XVI век. Рязань

Память: 8 мая / 21 мая, 20 июня / 3 июля, 26 сентября / 9 октября (Преставление)

Любимый ученик Господа, автор четвертого Евангелия, Соборных посланий и Апокалипсиса. За глубокую любовь ко Господу и всем людям назван "апостолом любви". Как и все проповедники Евангелия был гоним, претерпел заточение, ссылку и мучения, но остался невредим и почил в возрасте 105 лет в Ефесе.

Покровитель школьников и студентов, ему молятся об умении по-настоящему любить Бога и ближних, о благополучии в семье, о совете и любви между супругами, о вразумлении маловеров и попавших в секты и расколы.

Тропарь апостолу Иоанну Богослову, глас 2

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадающа Иже падша на перси приемый. Егоже моли, Богослове, и належащий облак языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

Кондак апостолу Иоанну Богослову, глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть? Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления, и молишися о душах наших, яко Богослов и друг Христов.

Молитва первая апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

О, великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайноведче непостижимых откровений, девственниче и возлюбленнейший наперсниче Христов Иоанне, приими со свойственным тебе милосердием нас, грешных (имена), прибегающих под твое сильное заступление и покровительство! Испроси Всещедраго Человеколюбца Христа и Бога нашего, Иже пред очесы твоими излиял еси кровь Свою дражайшую за нас, непотребных рабов Своих, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас, и да сотворит с нами по милости Своей; да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, научая нас обращати вся оная в славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. По кончине же временныя жизни нашея да избегнем мы, святый апостоле, немилосердных истязаний, на воздушных мытарствах нас ожидающих, но да достигнем под твоим руководством и покровительством Горняго онаго Иерусалима, егоже славу во откровении ты зрел еси, а ныне наслаждаешися оныя радости, обещанныя избранным Божиим. О, великий Иоанне, сохрани вся грады и страны христианския, весь сию, храм сей, посвященный святому твоему имени, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, избави от всякия беды и напасти, и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и испроси нам Его милосердие; О, великий и непостижимый Боже, Альфо и Омего, источниче и предмете нашей веры! Се на умоление Тебе предлагаем святаго Иоанна, егоже Ты сподобил еси познати Тебе, неисповедимаго Бога, в неизреченном откровении. Приими его о нас ходатайство даруй нам исполнение прошений наших, во славу Твою: а паче всего соверши нас духовным совершенством, к наслаждению жизни нескончаемыя в Небесных Твоих обителех. О, Небесный Отче, создавый вся Владыко, Душе духов, Всесильный Царю! Коснися перстом Твоим сердец наших, да и они, растаявше, яко воск, пролиются пред Тобою, и бренная тварь духовна сотворится, в честь и славу Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва вторая апостолу Иоанну Богослову

О великий и всехвальный апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, наперстниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья апостолу Иоанну Богослову

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от вся-кия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая апостолу Иоанну Богослову

О, великий и непостижимый Боже! Се на умоление Тебе предлагаем святого Иоанна, егоже Ты сподобил еси неизреченных откровений, приими о нас ходатайство, даруй нам исполнение прошений наших во славу Твою, паче же соверши нас духовным совершенством к наслаждению, жизни нескончаемыя в Небесных Твоих обителях! О Небесный Отче, создавый вся Владыко, Всесильный Царю! Коснися благодатию сердец наших, да, растаявше, яко воск, пролиются пред Тобою и бренная тварь духовна сотворится в честь и славу Твою, и Сына Твоего, и Святаго Духа. Аминь.

Источник: k-istine.ru