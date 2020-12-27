Гадание на Рождество 2021: Три эффективных и точных гадания на суженого от таролога Нины Неверовой

Как утверждает Неверова, смысла в онлайн-гадании нет, однако, народные гадания пользуются популярностью до сих пор. Гадать на суженого-ряженого можно в любой день, но с 6 на 7 января гадание будет более эффективнее, чем в другие дни.

Таролог Нина Неверова из Новосибирска сказала, что гадания могут изменить жизнь только в лучшую сторону

В преддверии Нового 2021 года многим не терпится заглянуть в свое будущее. Способы гадания совершенствовались веками, но самым трепещущим было и остается гадание "на жениха".

"Курьер. Среда. Бердск" обратился к опытному тарологу из Новосибирска Нине Неверовой для того, чтобы узнать в какое время лучше всего девушкам гадать на жениха и какое из предсказаний является самым эффективным и правдивым.

Нина Неверова уже 10 лет занимается раскладами на картах таро. Ежедневно женщина помогает людям в вопросах определения своей "судьбы" и будущего. Она активно ведет свой блог в инстаграм.

Когда гадать

Нина рассказала, что гадать на суженого-ряженого можно в любой день и в любое время, однако предсказание в ночь с 6 на 7 января результативно больше всего.

- Гадать на суженого лучше с 6 на 7 января начиная в 00:00, но в принципе гадать можно и в любой день. Но советуют с 6 по 7 января потому, что здесь энергия другая. В эти дни можно больше деталей узнать, - поведала" Курьер. Среда. Бердск" Нина Неверова.

"Эффективные" виды гадания

Самыми эффективными гаданиями, по мнению, таролога Неверовой являются: гадание с мятой бумагой, гадание на маятнике и конечно же, известное гадание с расческой под подушкой. С помощью мятой бумаги Нине удалось даже предугадать свою собственную судьбу. После проведения этого обряда у женщины появился долгожданный ребенок.

- В юности лично я пользовалась такими рождественскими гаданиями, как мятая бумага. Когда сминаешь бумагу, поджигаешь ее, она сгорает и потом на тени от свечи, мы крутим эту бумажку, на блюдце либо на тарелочке на которой поджигали и тень на стене может изображать разные образы. Что вам подсказывает ваша интуиция, что именно вы там видите, то и будет в следующем году. Я так предсказала для себя рождение первого ребенка в 2012 году, так как в тени рассмотрела детскую коляску. Также я использовала маятник. Для него я использовала мамино обручальное кольцо. Задавали вопросы на суженого разные: какой он будет где он будет жить, когда выйду замуж и т.д. Все вопросы были направлены на этот маятник, привязанный к обыкновенной нитке, желательно красной, но если нет красной, то подойдет и белая. На нитку привязываем колечко и располагаем по центру нитки. Зажигаем свечу и задаем вопросы. Если наш сооруженный маятник на вопросы качается "вверх-вниз" -это значит да. Если "вправо-влево" или "влево-вправо" - это значит нет. Если нет маминого обручального кольца, можно взять за маятник, например, иглу. Игла - это тоже портал, который может прекрасно работать, как маятник. Также простой ритуал для всех - расческа под подушкой. Девушка перед сном с 6 на 7 января расчесывается и при этом проговаривает: «суженый-ряженый, приди ко мне наряженный" после этого ложится спать и кладет эту расческу под подушку. Во сне ей должен присниться суженый,- сообщила "Курьер. Среда. Бердск" Нина Неверова.

Про распространенное гадание среди девушек на туфельке, таролог высказалась следующим образом:

- Я гадала так. Я бросала валенок. Берешь валенок, бросаешь через себя и если валенок упадет далеко значит твой суженный будет издалека из другого города или из другой страны. Если валенок упадет близко, то это значит, что суженый будет жить где-то рядом с тобой, например, в одном городе или в одном районе. У меня так и произошло. Я кинула валенок, и он мне показал, что мой суженый будет рядом так и произошло. Мы жили недалеко друг от друга,- произнесла Нина.



Также эксперт упомянула, что смысла в бесплатном онлайн-гадании на суженого на разных сайтах нет.

- Если вы спрашиваете про бесплатные онлайн-гадания, которые существуют на разных сайтах, то насколько я знаю, там есть генератор случайных чисел. Это никакая не магия. Я не считаю, что это правдиво потому что такие сайты созданы на языках программирования и выполняются на серверах. Именно программа определяет какие карты показать посетителю этого сайта. Здесь с точностью можно сказать, что это просто игра. Расклады по принципу "выберете 1,2, 3" я называю шуточными, для развлечения. Никакой 100% гарантии эти бесплатные онлайн-расклады не несут и человек должен это понимать. Зачастую мне пишут такие сообщения, что у меня не совпало или наоборот совпало. Видимо, они не понимают, что это просто игра. Другое дело если вы в такой игре получите ответ и сами запрограммируете себя на это, тогда в принципе это может свершиться, но я не советую такие гадания, которые в компьютере/онлайн. Если же вы говорите об онлайн-гадании, когда вы задаете вопрос тарологу по интернету, по видео или аудио связи, сообщением голосовым в вотс ап, то здесь вероятность совпадения 100%. Я говорю не за всех тарологов, я говорю за себя, что у меня совпадает абсолютно все и это доказывают мои клиенты. Совпадает все, вплоть до каких-то мелочей, причем неважно где человек находится в Новосибирске, Владивостоке, Москве или Калиниграде, Украине или Белоруссии. Человек задает вопрос, например, любовного характера, и я рассказываю, что чувствует мужчина, как ведет он себя, что он проявляет и также с женщиной. Клиент подтверждает, что так и есть. Мы с ним разбираем, что ему делать дальше, как поступить. Есть ли выходы либо их нет. Онлайн-консультации к тарологу я бы посоветовала, так как что личная, что онлайн-консультация именно с живым тарологом, а не с компьютером дает результат. Особенно если таролог действительно, грамотный, опытный человек, который подошел именно вам,- заявила таролог из Новосибирска Нина Неверова.



Что делать с чувством страха

Кроме того, таролог упомянула, что многие люди, обратившись за помощью к Нине, боятся заглядывать в свое будущее, в свою судьбу с помощью гадания. Этот страх распространен как среди женщин, так и среди мужчин. Специалист по гаданию отметила, что поводов для страха нет.

- Гадать можно, гадать нужно. Ничего страшного в этом нет. Хотелось бы, чтобы до людей это доходило. Гадания - это классно. Гадания - это круто. Нужно узнавать, если что-то тебя интересует, если что-то тебя гложет, нужно обращаться за помощью к тарологу для того, чтобы разложить все по полочкам. С девчонками я детально прорабатываю в отношениях поведение мужчин. Зачастую девчонки не знают, что сделать, какой выбор сделать. Они не знают как повести себя в той или иной ситуации с мужчиной. Они не знают как начать новые отношения с мужчиной так, чтобы они не разрушились, как предыдущие. Все это мы прорабатываем на картах. Я даю свою консультацию. В стоимость моей консультации входит не именно то, что тебя ждет "только все хорошо" или " только все плохо", а именно пути решения как действовать дальше и как себя вести. Девушки очень благодарны. Я чувствую их благодарность им классно и мне классно от того, что я им помогла и развеяла их сомнения,- подчеркнула Нина.

Пожелания в Новом Году

В наступающем 2021 году таролог пожелала всем не бояться менять свою жизнь в лучшую сторону.

- Не бойтесь менять свою жизнь в лучшую сторону, не бойтесь как карт "таро", так и других гаданий. Смело гадайте. Это не приведет вас ни к чему плохому, а только улучшит вашу жизнь в хорошую сторону. Будьте счастливы в новом 2021 году!- пожелала Нина Неверова всем читателям.