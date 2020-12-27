Выплата 5000 в декабре: на получение путинских денег в 2020 осталось два дня. Что нужно срочно сделать?

Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны подать заявление не позднее следующего понедельника, 28 декабря.

Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта

Путин выделил по 5000 рублей всем детям до 8 лет 17 декабря 2020.

Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.

Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны подать заявление не позднее следующего понедельника, 28 декабря.

Вопросы относительно получения выплаты можно задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.