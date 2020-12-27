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Решение о единовременной выплате 10 тысяч рублей приняли в регионах

13:30 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Но не во всех. Новая выплата появилась в одном из регионов России. Речь идет о Калининградской области.

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Деньги можно будет получить на детей, но только в одном регионе

В России ввели новую денежную выплату в размере десяти тысяч рублей на детей. Предприниматели решили последовать примеру президента Владимира Путина. Однако получить такие деньги смогут не все, сообщает PRIMPRESS.

Новая выплата появилась в одном из регионов России. Речь идет о Калининградской области. Местные предприниматели заявили, что решили поддержать инициативу президента Владимира Путина о дополнительной помощи семьям. В итоге там введена новая выплата в размере десяти тысяч рублей.

На такой шаг решились акционеры и совет директоров автомобилестроительной компании «Автотор». Разовую выплату смогут получить работники завода, у которых есть дети любого возраста.

«Руководство предприятия учло сложную социально-экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса COVID-19, а также увеличившуюся нагрузку на работников с несовершеннолетними детьми и приняло решение выплатить работникам с детьми школьного и дошкольного возраста по 10 тыс. рублей на каждого ребенка», – рассказали в компании.

Также по итогам года предприятие решило поддержать всех сотрудников материально, поскольку в период карантина размер их зарплат был снижен. Всего на выплаты работникам направят более 260 млн рублей.

Напомним, что о введении новогодней выплаты в размере пяти тысяч рублей на прошлой неделе объявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, власти решили сделать семьям скромный подарок в виде такой разовой выплаты, которую получат семьи с детьми до семи лет включительно. Деньги будут давать только на детей, которым до 17 декабря 2020 года не исполнилось восемь лет.

Ранее сообщалось, что в России суд принял решение по выплате в размере десяти тысяч рублей от Пенсионного фонда. Фемида постановила выплатить такие деньги женщине, которая ранее получила отказ от ПФР.

10 тысяч выплата дети завод калининградская область предприниматели Владимир Путин Автотор
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