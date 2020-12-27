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Как малоимущим россиянам получить 250 тысяч рублей господдержки. Многие уже воспользовались помощью

20:30 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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С 2021 года программа расширяется на всю территорию России. На ее осуществление в бюджете страны заложено более 22 млрд руб.

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Новый вид помощи государства призван помочь малообеспеченным гражданам преодолеть бедность

Социальный контракт является новым механизмом помощи для малообеспеченных граждан. Он предназначен не для того, чтобы просто дать людям денежное пособие, а помочь им самим себя обеспечивать в достаточной степени. В России на сегодня в таком содействии нуждаются около 9 млн семей и одиноких граждан. Социальный контракт позволит к 2024 году россиянам преодолеть бедность.

Что такое социальный контракт и кто его может заключить

В 2018 году Президентом России Владимиром Путиным поставлена государственная задача – преодолеть бедность, а именно – снизить ее уровень к 2024 году с 13,3% до 6,6%. Пилотный проект начал работать в 2019 году. Социальный контракт стал основным инструментом для достижения поставленной цели. Его заключают органы соцзащиты и малообеспеченные граждане, чей доход ниже прожиточного минимума.

Проект работает в режиме пилотного в 23 регионах России. Выбраны места с самыми низкими показателями уровня жизни людей. С 2021 года программа расширяется на всю территорию России. На ее осуществление в бюджете страны заложено более 22 млрд руб.

По условиям программы потратить полученные средства можно на такие цели:

  • помощь в трудоустройстве – имеется в виду обучение, поиски работы, оплата стажировок и стипендии;
  • создание своего бизнеса;
  • организация подсобного хозяйства;
  • помощь в особо тяжелой ситуации – дорогое лечение или операция, приобретение одежды, обуви, лекарств, предметов первой необходимости, на дошкольное воспитание и общее образование.

Строго соблюдается целевое использование полученной помощи – это значит, что при оплате обучения нужно обязательно выходить на работу по полученной специальности

Примером служит помощь семьям в сельской местности на развитие личного подсобного хозяйства, покупка инвентаря, скота, посадочного материала и т.п. За время существования программы 98% селян использовали деньги именно на эти цели.

В городах люди в основном тратят полученные деньги на поиски работы, профессиональное обучение и открытие своего малого бизнеса.

Какие суммы выделяются малоимущим по программе социального контракта

Социальная поддержка населения в 2021 году предполагает оказание помощи малоимущим семьям в размере до 250 тыс. руб. Сумма зависит от цели использования помощи.

Предусмотрены такие суммы помощи по социальному контракту:

  • на поиски работы и мероприятия по преодолению трудных ситуаций – в размере прожиточного минимума трудоспособного населения ежемесячно;
  • на профессиональное обучение – в размере прожиточного минимума в течение 3 месяцев;
  • на открытие своего дела – не более 250 тыс. руб. на одного предпринимателя;
  • на организацию личного подсобного хозяйства – до 30 тыс. руб.

В каждом регионе России могут разрабатываться собственные направления применения возможностей социального контракта, но при этом новые направления оплачиваются из местного бюджета.

Источник: www.1rre.ru

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