Как малоимущим россиянам получить 250 тысяч рублей господдержки. Многие уже воспользовались помощью

С 2021 года программа расширяется на всю территорию России. На ее осуществление в бюджете страны заложено более 22 млрд руб.

Новый вид помощи государства призван помочь малообеспеченным гражданам преодолеть бедность

Социальный контракт является новым механизмом помощи для малообеспеченных граждан. Он предназначен не для того, чтобы просто дать людям денежное пособие, а помочь им самим себя обеспечивать в достаточной степени. В России на сегодня в таком содействии нуждаются около 9 млн семей и одиноких граждан. Социальный контракт позволит к 2024 году россиянам преодолеть бедность.

Что такое социальный контракт и кто его может заключить

В 2018 году Президентом России Владимиром Путиным поставлена государственная задача – преодолеть бедность, а именно – снизить ее уровень к 2024 году с 13,3% до 6,6%. Пилотный проект начал работать в 2019 году. Социальный контракт стал основным инструментом для достижения поставленной цели. Его заключают органы соцзащиты и малообеспеченные граждане, чей доход ниже прожиточного минимума.

Проект работает в режиме пилотного в 23 регионах России. Выбраны места с самыми низкими показателями уровня жизни людей. С 2021 года программа расширяется на всю территорию России. На ее осуществление в бюджете страны заложено более 22 млрд руб.

По условиям программы потратить полученные средства можно на такие цели:

помощь в трудоустройстве – имеется в виду обучение, поиски работы, оплата стажировок и стипендии;

создание своего бизнеса;

организация подсобного хозяйства;

помощь в особо тяжелой ситуации – дорогое лечение или операция, приобретение одежды, обуви, лекарств, предметов первой необходимости, на дошкольное воспитание и общее образование.

Строго соблюдается целевое использование полученной помощи – это значит, что при оплате обучения нужно обязательно выходить на работу по полученной специальности

Примером служит помощь семьям в сельской местности на развитие личного подсобного хозяйства, покупка инвентаря, скота, посадочного материала и т.п. За время существования программы 98% селян использовали деньги именно на эти цели.

В городах люди в основном тратят полученные деньги на поиски работы, профессиональное обучение и открытие своего малого бизнеса.

Какие суммы выделяются малоимущим по программе социального контракта

Социальная поддержка населения в 2021 году предполагает оказание помощи малоимущим семьям в размере до 250 тыс. руб. Сумма зависит от цели использования помощи.

Предусмотрены такие суммы помощи по социальному контракту:

на поиски работы и мероприятия по преодолению трудных ситуаций – в размере прожиточного минимума трудоспособного населения ежемесячно;

на профессиональное обучение – в размере прожиточного минимума в течение 3 месяцев;

на открытие своего дела – не более 250 тыс. руб. на одного предпринимателя;

на организацию личного подсобного хозяйства – до 30 тыс. руб.

В каждом регионе России могут разрабатываться собственные направления применения возможностей социального контракта, но при этом новые направления оплачиваются из местного бюджета.

Источник: www.1rre.ru