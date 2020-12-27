Меры поддержки россиян в 2020-2021 - итоги

Спикер Госдумы 24 декабря подвёл итоги работы Госдумы в уходящем 2020 году и наметил планы на будущее

Одним из основных приоритетов работы палаты в этом году, по словам Вячеслава Володина, стала подготовка и принятие поправок в Конституцию и законов в их развитие. Утверждённые нормы повышают стандарты жизни людей, наполняют конкретным содержанием понятие социального государства, защищают суверенитет страны.

Этому немало способствует и принятый бюджет на предстоящую трёхлетку, более трети расходов в котором предусмотрено на финансирование образования и здравоохранения, на выплату пособий и пенсий, помощь семьям с детьми. Это означает, что государство не собирается перекладывать проблемы на плечи граждан, напротив, все обязательства, несмотря на проблемы в экономике, будут выполнены в полном объёме.

Дефицитный, но по-прежнему социально ориентированный

Текущий год был непростой из-за пандемии и всех сопутствующих чрезвычайно активной инфекции негативных экономических и социальных факторов. Прежние подходы, по словам Вячеслава Володина, показали неэффективность, пришлось перестраивать работу с учётом ограничений, вызовов и изменения формата работы.

Тем не менее в ситуации, когда требовались безотлагательные решения, когда необходимо было организовать работу иногда в круглосуточном режиме, все депутаты работали слаженно, находясь на связи с избирателями, делая всё, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации. Председатель Госдумы поблагодарил руководителей парламентских фракций, председателей комитетов и депутатов за ответственный подход, который позволил без промедления принять бюджет на следующую трёхлетку, в полной мере учтя в нём интересы граждан, регионов и страны в целом.

«Да, бюджет дефицитен. По-другому быть не могло при снижении экономического роста. Да, есть проблемы, но эти проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, избирателей. Это социально ориентированный бюджет, в котором 37 процентов расходов предусмотрено на финансирование образования и здравоохранения, на выплату пособий и пенсий, помощь семьям с детьми», — подчеркнул спикер Госдумы.

Это значит, все обязательства перед россиянами, несмотря на проблемы в экономике, будут выполнены, резюмировал он.

Маткапитал для первенца

С учётом повестки на 24 декабря в 2020 году депутаты приняли 553 закона. В прошлом году этот показатель был немного скромнее — 530 законов. Всего же с начала работы созыва в 2016 году Госдумой принято 2310 нормативных актов.

Среди знаковых инициатив, одобренных Госдумой, спикер выделил продление программы материнского капитала, которая теперь распространяется на рождение первого ребёнка. Кроме того, появилась возможность потратить маткапитал на строительство дома на садовом участке.

«Ученики начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. На вчерашнем заседании принят закон, который поможет решить жилищный вопрос многим категориям граждан: детям-сиротам, многодетным семьям. В этом году были и другие законодательные инициативы, направленные на решение жилищных проблем», — сказал он.

Также, по словам Володина, принято 15 федеральных законов, предусматривающих более 70 поправок в законодательство, которые создали условия для комплексного развития территорий, ускорения расселения аварийного жилья и сокращения сроков строительства.

С участием социальных партнёров — профсоюзов и работодателей — были разработаны и приняты поправки в Трудовой кодекс, которые защищают права работников, временно или постоянно перешедших на удалёнку.

Также Володин напомнил о первом заседании Госсовета в обновлённом составе, которое прошло 23 декабря. Рассмотрение вопросов, касающихся проблем людей, проходило с позиции развития, а не остановки в этом развитии из-за пандемии.

Одним из основных приоритетов работы палаты в этом году стала подготовка и принятие поправок в Конституцию и законов в их развитие. Вячеслав Володин отметил, что принятые нормы повышают стандарты жизни людей, наполняют конкретным содержанием понятие социального государства, защищают суверенитет страны.

«Всего в целях реализации поправок в Конституцию мы приняли 21 закон, четыре находятся на рассмотрении», — сообщил председатель палаты. Также он напомнил, что впервые в истории новой России в Конституции появилась норма о приоритете национального законодательства над решениями международных организаций. По словам спикера палаты, это решение позволит защищать суверенитет страны и граждан.

О недопустимости вмешательства

Вячеслав Володин напомнил, что в этом году были приняты изменения в избирательное законодательство. Впервые голосование в ходе обсуждения поправок в Конституцию проходило в течение трёх дней. «По итогам этого решения кто только ни выходил со своими заявлениями. К нам обращались с претензиями на эту тему и представители Евросоюза, и Парламентская ассамблея Совета Европы, и ОБСЕ, и отдельные европейские политики», — напомнил он.

При этом спикер обратил внимание на прошедшие в США президентские выборы, где время досрочного голосования по почте в разных штатах составило от четырех до 45 дней. «Но это их выборы. Мы не вмешиваемся. И к нам не надо вмешиваться», — заявил Вячеслав Володин и напомнил о принятых нормах Конституции, которые позволяют более эффективно противостоять попыткам вмешательства извне.

И не только в дела России. Вячеслав Володин считает недопустимым вмешательство в дела суверенной Беларуси. «Мы с вами видим, коллеги, к чему привело такое вмешательство в Ливии, в Ираке и к чему это вмешательство привело на Украине», — отметил председатель Госдумы.

На фоне происходящего на Украине, уверен спикер, правильно было бы развивать парламентское измерение «нормандского формата». «Этот диалог инициирован здоровыми силами в Верховной раде. Мы его поддерживаем. Он может быть эффективным. По мере улучшения ситуации с коронавирусом планируем активизировать эту работу с коллегами из Германии и Франции», — сказал он.

Говоря о событиях уходящего года, Вячеслав Володин в числе важнейших решений, принятых президентом, назвал достижение договорённости с руководителями Азербайджана и Армении о полном прекращении боевых действий в зоне Карабахского конфликта. Это позволило остановить кровопролитие и сохранить человеческие жизни.

Планы на следующий год

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, в весеннюю сессию необходимо законодательно урегулировать дистанционное обучение. Планируется также рассмотреть изменения в законы об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан, которые направлены на предупреждение и недопущение монополизации розничной торговли лекарствами, создание здоровой конкуренции на фармрынке.

Также продолжится работа над совершенствованием трудового законодательства в части оказания услуг населению в сфере занятости. Расширятся возможности предоставления этих услуг в цифровом формате и централизуются полномочия по содействию занятости, что позволит более эффективно развивать внутреннюю трудовую миграцию, отметил Сергей Неверов.

Госдума также планирует принять закон о гаражной амнистии, который может коснуться более 3,5 миллиона граждан. Также в планах «Единой России» введение механизма беззаявительного назначения страховой и социальной пенсии по инвалидности и внесение изменений в закон о промышленной политике, направленный на развитие производства гражданской высокотехнологичной продукции на оборонных предприятиях.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, напомнил, что на Госсовете 23 декабря президент подробно комментировал выступления глав думских фракции, по сути поддержав все интересные предложения. «И согласился следующее заседание провести по теме, связанной с народонаселением», — уточнил лидер партии. Он добавил, что это особенно актуально в связи с тем, что страна в этом году потеряла почти 400 тысяч человек.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания призывал «провести великолепные выборы». «Чтобы они прошли честно, открыто, чтобы без артистов, без всяких скоморохов, без комиков — а просто граждане и кандидаты в депутаты от любых партий. Но не тех, у которых ничего нет, а вывеска одна и устав, — а тех, кто давно уже работают и доказали свою работоспособность и положительные итоги», — сказал руководитель думской фракции.

Глава парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, подводя итоги уходящего года, заметил, что пандемия также подхлестнула к перестройке всего государства и министерств. Он напомнил, что в Основной закон страны была внесена поправка фракции «Справедливая Россия» об индексации пенсий. Если теперь Минфин «будет разводить руками и рассказывать сказки», то президент как гарант Конституции заставит министерство поменять точку зрения, добавил он.

Источник: ПГ