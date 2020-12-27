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Кому еще из россиян отменили индексацию денежных выплат до 2022 года

19:00 27.12.2020
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Сенаторы одобрили закон о приостановлении индексации окладов судей в соответствии с уровнем инфляции в 2021 году. 

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Совет судей отнесся с пониманием к такому решению

Сенаторы одобрили закон о приостановлении индексации окладов судей в соответствии с уровнем инфляции в 2021 году. 

Он приостанавливает до 1 января 2022 года действие положения Закона «О статусе судей в РФ», которым установлено, что размеры должностных окладов судей ежегодно индексируются.

Индексация окладов происходит по закону о федеральном бюджете на соответствующий год с учётом уровня инфляции — на следующий год этот показатель составит 4 процента. Однако, как пояснила сенатор Елена Мизулина, Совет судей РФ дал согласие на то, чтобы индексация на будущий год не проводилась, «проявив понимание политической ситуации и публичную солидарность с обществом и со всеми ветвями власти».

Источник: ПГ

индексация оклады остановлена судьи Елена Мизулина Совет судей РФ
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От редакции

www.pixabay.com

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