Кому еще из россиян отменили индексацию денежных выплат до 2022 года

Сенаторы одобрили закон о приостановлении индексации окладов судей в соответствии с уровнем инфляции в 2021 году.

Совет судей отнесся с пониманием к такому решению

Сенаторы одобрили закон о приостановлении индексации окладов судей в соответствии с уровнем инфляции в 2021 году.

Он приостанавливает до 1 января 2022 года действие положения Закона «О статусе судей в РФ», которым установлено, что размеры должностных окладов судей ежегодно индексируются.

Индексация окладов происходит по закону о федеральном бюджете на соответствующий год с учётом уровня инфляции — на следующий год этот показатель составит 4 процента. Однако, как пояснила сенатор Елена Мизулина, Совет судей РФ дал согласие на то, чтобы индексация на будущий год не проводилась, «проявив понимание политической ситуации и публичную солидарность с обществом и со всеми ветвями власти».

Источник: ПГ