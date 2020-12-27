Получат выплаты в декабре 2020 пенсионеры некоторых регионов

Пенсионный фонд России напоминает пожилым людям, что нужно оформить соответствующие документы до 25 декабря 2020 года, чтобы получить выплату в размере от 2 тыс. до 12 тыс. руб.

Посредники, как правило, заинтересованы только в личной выгоде

Государственная Дума России приняла в третьем чтении законопроект о защите денег пенсионеров. Вводятся ограничения на действия посредников по переводу накоплений пожилых граждан в негосударственные пенсионные фонды. Финансовая безграмотность пенсионеров приводит к значительным материальным потерям, о которых пожилые люди не знают.

Основное содержание нового закона

По существующим правилам пенсионеры самостоятельно выбирают финансовую организацию для перечисления своих накоплений. Для этого созданы государственный ПФР и многочисленные негосударственные фонды. Пенсионеры могут менять адреса своих переводов 1 раз в 5 лет. Если переход в другой фонд происходит ранее, то люди теряют доход.

На НПФ работает армия посредников, которые переманивают пожилых людей из одной организации в другую лучшими условиями. При этом никто не предупреждает о финансовых потерях при досрочной смене страховщика. Ими движет исключительно личная заинтересованность. Согласно новому закону, вводится запрет на оплату услуг таких агентов.

Что еще ожидает пенсионеров в 2021 году

Пенсионный фонд России напоминает пожилым людям, что нужно оформить соответствующие документы до 25 декабря 2020 года, чтобы получить выплату в размере от 2 тыс. до 12 тыс. руб.

Эти «подарки» предназначены для участников программы государственного совместного финансирования пенсии. Гражданам, которые еще не вносили в 2020 году взносы на свою накопительную пенсию или внесли менее 2 тыс. руб., нужно внести деньги на свой счет. Государство их удвоит. Это касается сумм от 2 тыс. до 12 тыс. руб.

Пополнить счет можно в банке или через работодателя по заявлению о добровольном перечислении средств из зарплаты.

Эти деньги не облагаются налогом на доходы. Поэтому работающий пенсионер может получить налоговый вычет на эти суммы. Деньги от ПФР поступят 21 декабря, но не всем. Это зависит от региона проживания пожилого гражданина.

Кроме этого, во многих муниципальных образованиях России для пенсионеров нашли возможность произвести выплаты:

на Сахалине – по 50 тыс. руб. на компенсацию затрат по установке газового оборудования;

в Хабаровском крае – доплаты к пенсии ветеранам, бывшим узникам концлагерей, малоимущим;

в Приморском крае – пенсионерам доплатят до прожиточного минимума;

в Астраханской области – по 20 тыс. руб.

В других субъектах РФ с 1 января 2021 года пенсионерам доплатят различные суммы, о которых можно узнать на официальных сайтах пенсионных фондов регионов.

Источник: www.1rre.ru