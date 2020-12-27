В Департаменте образования Москвы назвали сроки окончания дистанционного обучения

«Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки. Как только ситуация начнёт улучшаться, старшеклассники сразу вернутся к очным занятиям в школе», — уточнили в департаменте.

Пандемия решает в каком формате учится детям

Действующий указ мэра Москвы предполагал организацию дистанционных уроков для школьников 6-11-х классов до окончания второй четверти или третьего модуля, то есть до 30 декабря. Решение о том, в каком формате начнётся учебный процесс после новогодних каникул, будет принято с учётом эпидемиологической ситуации. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.

Таким образом, в департаменте не подтвердили информацию, распространённую в пятницу в ряде телеграм-каналов, что с 10 января в столичных школах возобновят очный формат обучения.

«Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки. Как только ситуация начнёт улучшаться, старшеклассники сразу вернутся к очным занятиям в школе», — уточнили в департаменте.

Чиновники подчеркнули, что дистанционное обучение стало вынужденной мерой во время пандемии коронавируса, направленной на защиту здоровья детей, их родителей и пожилых родственников, а также учителей.

«Благодаря такому своевременно принятому решению удалось сохранить тенденцию к снижению заболеваемости среди учеников и уберечь здоровье тысячам москвичей. Это позволяет говорить о том, что вводимые меры эффективны», — констатировали в Департаменте образования и науки.

Регионы начали переводить школьников на дистанционное обучение ещё в марте этого года, во время первого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 1 сентября ученики пошли в школу, но уже в октябре старшеклассников снова отправили учиться из дома.