27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

В Департаменте образования Москвы назвали сроки окончания дистанционного обучения

14:30 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
1

«Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки. Как только ситуация начнёт улучшаться, старшеклассники сразу вернутся к очным занятиям в школе», — уточнили в департаменте.

% name% title
Пандемия решает в каком формате учится детям

Действующий указ мэра Москвы предполагал организацию дистанционных уроков для школьников 6-11-х классов до окончания второй четверти или третьего модуля, то есть до 30 декабря. Решение о том, в каком формате начнётся учебный процесс после новогодних каникул, будет принято с учётом эпидемиологической ситуации. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Департаменте образования  и науки  города Москвы.

Таким образом, в департаменте не подтвердили информацию, распространённую в пятницу в ряде телеграм-каналов, что с 10 января в столичных школах возобновят очный формат обучения.

«Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки. Как только ситуация начнёт улучшаться, старшеклассники сразу вернутся к очным занятиям в школе», — уточнили в департаменте.

Чиновники подчеркнули, что дистанционное обучение стало вынужденной мерой во время пандемии коронавируса, направленной на защиту здоровья детей, их родителей и пожилых родственников, а также учителей.

«Благодаря такому своевременно принятому решению удалось сохранить тенденцию к снижению заболеваемости среди учеников и уберечь здоровье тысячам москвичей. Это позволяет говорить о том, что вводимые меры эффективны», — констатировали в Департаменте образования и науки.

Регионы начали переводить школьников на дистанционное обучение ещё в марте этого года, во время первого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 1 сентября ученики пошли в школу, но уже в октябре старшеклассников снова отправили учиться из дома.

дистанционное обучение когда закончится коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам опыт дистанционного образования?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНеобычные "финские попугаи" прилетели зимовать в Бердск
14:56 27-12-2020
Необычные
Новые жертвы коронавируса: Сколько скончались и заразились за сутки на 27 декабря в Новосибирской области
14:34 27-12-2020
Новые жертвы коронавируса: Сколько скончались и заразились за сутки на 27 декабря в Новосибирской области
В Департаменте образования Москвы назвали сроки окончания дистанционного обучения
14:30 27-12-2020
В Департаменте образования Москвы назвали сроки окончания дистанционного обучения
Тащили по полу бабушку: Смерть пациентки в ковидном госпитале расследует Росздравнадзор
14:17 27-12-2020
Тащили по полу бабушку: Смерть пациентки в ковидном госпитале расследует Росздравнадзор
Запретят ли продажу алкоголя на Новый год 2021 в России
14:00 27-12-2020
Запретят ли продажу алкоголя на Новый год 2021 в России
БердскПолыхал Volkswagen Golf в 40-градучный мороз у центрального рынка Бердска
13:54 27-12-2020
Полыхал Volkswagen Golf в 40-градучный мороз у центрального рынка Бердска
Путин отменил встречу с представителями крупного бизнеса
13:32 27-12-2020
Путин отменил встречу с представителями крупного бизнеса
Решение о единовременной выплате 10 тысяч рублей приняли в регионах
13:30 27-12-2020
Решение о единовременной выплате 10 тысяч рублей приняли в регионах
БердскИзбранный мэр Бердска Шестернин: Это хамство - сказать, что исход выборов был очевидным. Смотрите видео 2
13:21 27-12-2020
Избранный мэр Бердска Шестернин: Это хамство - сказать, что исход выборов был очевидным. Смотрите видео
Уснул за рулем: Погибли четверо и пострадали 13 пассажиров в ДТП с автобусом 1
13:04 27-12-2020
Уснул за рулем: Погибли четверо и пострадали 13 пассажиров в ДТП с автобусом