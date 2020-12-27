Стало известно, сколько будет стоить день пребывания в вытрезвителе

Полицейские смогут привозить в вытрезвители пьяниц без их согласия: предполагается, что такая помощь нужна лишь людям, утратившим из-за алкоголя адекватность или способность ориентироваться в обстановке.

Постарайтесь отдохнуть так, чтобы не приходилось интересоваться этими заведениями

По всей России с 1 января 2021 года начнут возрождать систему специализированных медвытрезвителей. Одновременно полицейские получат право доставлять туда людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения — сейчас отвезти валяющихся на улице пьяниц правоохранители могут лишь в медорганизации. Законы с такими нормами 25 декабря одобрил Совет Федерации.

В каких случаях смогут забрать?

Полицейские смогут привозить в вытрезвители пьяниц без их согласия: предполагается, что такая помощь нужна лишь людям, утратившим из-за алкоголя адекватность или способность ориентироваться в обстановке. Впрочем, медицинское освидетельствование тоже не отменяется. Врач «скорой» определит, какая именно помощь требуется человеку, после чего решит, куда его нужно доставить. Если пациент, например, разбил голову, то его отвезут в больницу. А если он агрессивен, то окажется в полицейском участке. Если же помощь медиков перебравшему не нужна, правопорядок он не нарушал, а, к примеру, просто спал на земле или скамейке, его отвезут в вытрезвитель.

Кто будет регулировать их работу?

Каждый регион сам определит, какое ведомство будет отвечать за вытрезвители. Это могут быть и местный минздрав, и органы соцзащиты, и НКО. При этом правила работы вытрезвителей, включая виды оказываемой помощи, будут утверждать совместно федеральные министерства — Минздрав, Минтруд и МВД. Чтобы своевременно оказать медпомощь попавшему в вытрезвитель человеку, если вдруг она неожиданно потребуется, этот порядок может предусмотреть и дежурство в организации медика, вероятнее всего, фельдшера, пояснил один из авторов закона, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Почему нельзя было оставить всё, как есть?

Решить проблему перепившей публики многие регионы пытались собственными силами, принимая свои нормативные акты. Но по действующему законодательству у них нет полномочий организовывать вытрезвители. Авторы инициативы рассчитывают, что после принятия закона такие организации откроются во всех субъектах Федерации. Ведь из-за алкоголя в России ежегодно умирает свыше 50 тысяч человек, из них от переохлаждения на улицах — 8-10 тысяч. По данным Росстата и МВД, только за девять месяцев прошлого года полиция выявила свыше миллиона пьяных, 180 тысяч из них не могли сами передвигаться. А в таком состоянии они — отличная мишень для преступников.

Нарекания нынешняя система вызывала и у пациентов больниц. Проблема в том, что после ликвидации системы медвытрезвителей в 2011 году пьяных стали привозить в медицинские стационары, и соседство с ними возмущало людей, оказавшихся в палате из-за болезни. По данным соцопросов, за восстановление системы вытрезвителей в стране выступают более 80 процентов россиян.

Придётся ли пьяным платить?

Да, это возможно. Но не везде. Закон предполагает, что регионы смогут создавать вытрезвители в том числе на базе государственно-частного партнёрства, и тогда можно будет брать плату с людей, попавших в эти организации. И это, по словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, не только российская практика, так как «речь идёт всё же не о больном человеке». «Например, в Канаде есть услуга доставки нетрезвого человека полицией домой — и за это ему потом выставляют счёт», — отметила спикер.

Стоимость «услуг» в России составит в среднем 1,5 тысячи рублей за ночь, сообщил ранее ТАСС глава думского Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Но это не значит, что сделать вытрезвители платными решат абсолютно все регионы. «Многие субъекты изыскивают средства на содержание вытрезвителей в своих бюджетах», — пояснил парламентарий.

Сообщат ли на работу?

Нет. В советское время так делали, но в нынешнем законе нет норм, предписывающих, что о случившемся необходимо поставить в известность работодателей.

Источник: ПГ