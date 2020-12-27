Как укрепить легкие после коронавируса: что есть и чем заниматься

Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить.

Восстановить легкие после COVID—реально

Процессы повреждения и восстановления легких у каждого человека происходят индивидуально. У одного поражение больше, у другого – меньше, у кого-то восстановление идет лучше, у кого-то оно более затяжное. Главное, что при нормальном образе жизни организм способен восстановиться сам, отметил доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

В интервью радио Sputnik он подчеркнул, что питание в этот период должно быть полноценным и сбалансированным, без каких-то ограничений, которые могут ослабить иммунитет.

"Ударяться в какую-то отдельную пищевую сторону, отдавать предпочтение отдельным продуктам для восстановления легких нецелесообразно. Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, – все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике. Когда живот раздут от газов, дышать становится тяжело. От этого, конечно, надо воздерживаться", – объяснил Александр Карабиненко.

По его словам, кроме полноценного, разнообразного питания нужна специальная гимнастика. В комплексе это будет способствовать не только укреплению легких, но и укреплению иммунитета.

"Надо полноценно питаться, делать дыхательную гимнастику, укреплять иммунитет, тогда организм сам сбалансирует процессы восстановления. Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры – как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание", – советует Александр Карабиненко.

Заслуженный врач России предупредил, что у курильщиков, если они не откажутся от своей пагубной привычки, легкие никогда не восстановятся полностью.

"Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", – предупредил Александр Карабиненко.