Как изменится платёжка на услуги ЖКХ в ближайшее время

Появится возможность ознакомиться с полезной информацией, заполняя платежные документы

Законом предложили уточнить, какую информацию можно размещать на платёжных документах для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект группы депутатов планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.

Сейчас установлен запрет на размещение рекламы на платёжках, в том числе, на оборотной стороне таких документов. Исключение составляют социальная реклама и справочно-информационные сведения. Однако из-за отсутствия чётко определённого списка таких сведений эта информация может трактоваться антимонопольными органами субъективно, отмечают авторы.

В связи с этим предлагается установить список таких сведений. Устанавливается, что это информация о предоставлении жилищных и коммунальных услуг, изменении тарифов, нормативов потребления коммунальных услуг, данные о выборе, установке и использовании приборов учёта коммунальных ресурсов. Также это может быть информация о безопасности, бережном использовании и страховании имущества, сервисах передачи показаний приборов учета, включая способы передачи показаний и информацию о последствиях непредставления показаний, приёма платежей, способах коммуникаций, нацеленных на повышение качества обслуживания потребителей.

К рекламе также предложено не относить информацию о проведении бонусных и иных акций исполнителем или лицом, привлеченным исполнителем на основании соответствующего договора для начисления размера платы за коммунальные услуги.

Источник: ПГ