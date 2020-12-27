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Стал известен график работы «Почты России» в новогодние праздники

18:30 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Выходные дни во всех отделениях «Почты России» – 1, 2 и 7 января. Доставлять россиянам почтовые отправления и периодические информационные издания в эти дни не будут.

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Если хотите что-то отправить близким в праздники,ознакомьтесь с графиком

Как работают отделения «Почты России» 31 декабря 2020 года?

С графиком работы отделений «Почты России» в период новогодних праздников в 2020-2021 году можно ознакомиться на страницах официального портала государственной компании.

  • 30 декабря – обычный график: с 8:00 до 20:00
  • 31 декабря все отделения работают по обычному графику, но день будет на час сокращен.

Как будет работать «Почта России» в январе 2021 года?

Выходные дни во всех отделениях «Почты России» – 1, 2 и 7 января. Доставлять россиянам почтовые отправления и периодические информационные издания в эти дни не будут.

С 3-го по 6-е, а также с 8-го по 10-е января 2021 года все отделения компании «Почта России» продолжат работать в обычном режиме. Пенсии и пособия будут выплачивать гражданам по отдельному графику.

Где уточнить график работы «Почты России» в новогодние праздники в 2020-2021 гг.?

График работы ближайшего к Вам почтового отделения можно найти на страницах официального сайта «Почты России» или по номеру телефона службы поддержки – 8-800-1-000-000.

С целью осуществления своевременной и бесперебойной доставки гражданам пенсионных выплат и социальных пособий, а также периодических изданий и почтовых отправлений сельские отделения будут работать по отдельным графикам.

В праздничные дни пенсии всегда доставляют россиянам по согласованию с региональными отделениями ПФР, принимая во внимание все особенности организации доставки в конкретных субъектах.

У пользователей мобильного приложения «Почты России» есть возможность в любой момент оперативно выяснить, по какому графику работает то или иное отделение, следует из официального заявления государственной компании.

Источник: Пронедра

выходные дни график работы почта праздники Почта России
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