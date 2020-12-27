Когда 31 декабря официально станет выходным днем, ответил Минтруд

Министр труда и соцзащиты РФ рассказал, когда 31 декабря станет выходным

Когда 31 декабря официально станет выходным днем по всей стране? - задали вопрос журналисты министру труда Антону Котякову.

- В соответствии с поручением Президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем. При этом такое решение по 2021 году уже принято: в соответствии с постановлением Правительства 31 декабря 2021 года будет нерабочим праздничным днем. Что касается определения выходным днем 31 декабря 2020 года, то юридически такое право есть у каждого отдельного работодателя в отношении своих сотрудников. Президент России рекомендовал в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделать это. Губернаторы ряда субъектов РФ уже объявили 31 декабря дополнительным выходным. Такие решения могут оформляться, в том числе и решением региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Источник: Интерфакс