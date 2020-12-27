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Два солнечных и два лунных затмения ожидают человечество в 2021 год. Когда первое?

21:30 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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26 мая - полное лунное затмение. 4 декабря - полное солнечное затмение, оно будет в районе Антарктиды.

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Некоторые из них можно будет наблюдать на территории России, сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев

Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2021 году, некоторые из них можно будет наблюдать на территории России. Об этом в четверг сообщил журналистам директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"В 2021 году будет четыре затмения: два солнечных и два лунных. 26 мая - полное лунное затмение. 4 декабря - полное солнечное затмение, оно будет в районе Антарктиды. 10 июня будет кольцеобразное солнечное затмение. Наконец, частное лунное затмение будет наблюдаться 19 ноября", - сказал Язев.

В России можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, его будет видно на территории Якутии. Как рассказал Язев, Луна не сможет заслонить Солнце полностью, поэтому его края будут ярко светить. В ноябре жители Иркутска в случае благоприятных погодных условий смогут наблюдать частное лунное затмение.

Источник: ТАСС

затмение Иркутск луна солнце якутия
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