Запретят ли продажу алкоголя на Новый год 2021 в России

Медики против: без возможности приобретения качественного лицензированного спиртного, россияне будут массово покупать нелегальные напитки, и тем самым еще больше навредят своему здоровью.

Спиртное в период Новогодних праздников течет рекой в большинстве регионов России

Продажа алкоголя в России в период новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января ежегодно, официально разрешена. Запреты в стране зачастую вводят на День знаний, Последний звонок, День защиты детей и День молодежи, чтобы ограничить потребление алкогольных напитков именно молодым поколением. Но в 2020 году строгие ограничения могут коснуться и зимних каникул.

Почему 31 декабря и на зимних каникулах могут ограничить продажу алкоголя

Спиртное в период Новогодних праздников течет рекой в большинстве регионов России, и именно этот факт вызывает опасение медиков. На период новогодних праздников всегда приходится пик обращений в больницы жителей с симптомами пищевых отравлений, бытовых травм, обморожений. И в большинстве случаев неприятности случаются именно с теми, кто переборщил с крепкими напитками в период проводов уходящего года и встречи Нового.

Новый 2021 год россияне будут встречать в довольно нелегких условиях: бушует пандемия коронавируса, которая станет причиной организации «домашних» праздников из-за запретов на проведение корпоративов и вечеринок в регионах. Из-за этого количество обращений в больницы может возрасти в разы — жители от скуки могут приударить за праздничным столом, и не рассчитать силы своего организма.

Перегружать медицинскую систему на новогодних праздниках в 2020-2021 году опасно, ведь машин скорой помощи и рук медицинских работников с трудом хватает на коронавирусных пациентов. Дополнительная нагрузка в виде тех, кто просто решил расслабиться в период праздников, станет роковой для страны, ведущей активную борьбу с пандемией.

Чтобы Новый год прошел максимально спокойно, в стране предлагается ограничить продажу алкогольных напитков на период зимних каникул. Но пока поддержки большинства инициатива организации «Трезвая Россия» не получила.

Депутатам предлагают запретить продажу алкоголя 1 и 2 января 2021 года

Представители общественной организации выступили за то, чтобы в стране запрет на продажу алкоголя действовал 1 и 2 января. Депутаты лишь отчасти поддержали идею, с уточнением, что ввести запрет, если таковой нужен, лучше с 31 декабря 2020 года и по 8 января 2021 года, ведь несколько дней ограничения продажи алкоголя не решат проблему массовых попоек, посвященных зимним праздникам.

В то же время медики выступили категорически против принятия подобного законопроекта, ведь опасаются, что запрет наделает немало беды: без возможности приобретения качественного лицензированного спиртного, россияне будут массово покупать нелегальные напитки, и тем самым еще больше навредят своему здоровью.

Депутат Госдумы и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко высказал мнение о том, что вводить запреты на Новогодние праздники бесполезно: люди, предупрежденные заранее, закупят алкоголя впрок, и избежать перегруза медицинской системы все равно не удастся.

Немного сдержать праздничные настроения граждан поможет закон о подорожании акцизов на алкогольную продукцию — с 1 января 2020 года стоимость спиртного возрастет как минимум на 5,7%. Возможно, пить поменьше россияне будут в целях экономии семейного бюджета.

Принят или нет закон о запрете продажи алкоголя на Новый год

Официально на федеральном уровне законопроекта о запрете алкоголя на предстоящих Новогодних праздниках нет. Но решение могут отдельно принимать региональные власти, ограничивая продажу алкоголя на подвластных им территориях на заранее указанный срок.

Врачи-наркологи предложили решить назревающую проблему иным путем: временно вернуть в стране к действию так называемые «вытрезвители». То есть, медицинскую помощь тем, кто значительно переборщил со спиртным, будут оказывать отдельные бригады врачей, не отвлекая основной персонал больниц от решения повседневных, более серьезных проблем.

Источник: 1rre.ru