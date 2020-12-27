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Правильные правила для исполнения желаний на День рождения. Как загадывать?

22:30 27.12.2020 Фото: Pxfuel
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Когда с желанием все ясно, нужно выбрать подходящий способ, чтобы его загадать. Расскажем про самые основные.

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Чтобы загаданное желание сбылось, нужно соблюдать всего лишь два правила
Часто люди недооценивают на что способны мысли, а ведь именно из них зарождаются наши поступки, а в дальнейшем — судьба. Подробнее читай в нашем материале.

День рождения в жизни каждого человека это особый праздник. С этим днем связано много примет, и кроме того, именно на День рождения имениннику искренне желают, чтобы мечты сбылись. Почему бы не воспользоваться такой возможностью?

Итак, чтобы загаданное желание сбылось, нужно соблюдать всего лишь два правила:

1. Твоя мечта должна быть очень конкретной, до мельчайших деталей. Скорее всего расплывчатые желания не сбудутся, поэтому нужно над этим заранее подумать.

2. Нельзя мечтать, чтобы с другими случилось что-то плохое. Скорее всего, человек не пострадает, но такие мысли дурно скажутся именно на тебе.

Когда с желанием все ясно, нужно выбрать подходящий способ, чтобы его загадать. Расскажем про самые основные:

1. На свечах торта. Это самый традиционный способ — загадываешь желание во время того, как задуваешь свечи.

2. Для того чтобы пустить в свою жизнь новое, нужно забыть о старом негативе. Лучше всего — написать подробно о старых обидах, недопониманиях, конфликтах на бумаге, а потом все это сжечь, оставляя это в прошлом. После этого можно рассчитывать на изменения в жизни.

3. Нарисуй мандалу. Оказывается, мандалы рисуют не только чтобы разобраться в себе, но и для того, чтобы исполнить желание. Просто нужно в свой рисунок вместить смысл желаемого — как ты это видишь сама.

Источник: astro

день рождения желание как загадать
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