На сколько остается иммунитет после коронавируса? Ответ ученых

Исследователи обнаружили, что у большинства обследованных были Т- клетки, способные распознавать несколько различных частей вируса, однако эти два ответа не всегда сохранялись в гармонии.

Новое исследование также подтверждает усилия по вакцинации

Новое исследование с участием ученых из Лондонского университета королевы Марии обнаружило доказательства защитного иммунитета у людей в течение четырех месяцев после легкого или бессимптомного COVID-19.

В исследовании, опубликованном сегодня в Science Immunology , анализировали антитела и Т - клеточные ответы на 136 работников здравоохранения в Лондоне , которые имели умеренную или бессимптомной COVID-19 инфекции , уходящую по март 2020 года.

Команда, в которую вошли исследователи из Королевы Марии, Имперского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона, обнаружила, что 89 процентов проанализированных медицинских работников имели нейтрализующие антитела через 16-18 недель после заражения.

Исследователи обнаружили, что у большинства из них также были Т- клетки, способные распознавать несколько различных частей вируса, однако эти два ответа не всегда сохранялись в гармонии, при этом некоторые люди демонстрировали Т-клеточный иммунитет, но не проявляли антител, и наоборот.

Джозеф Гиббонс, научный сотрудник лаборатории Queen Mary, сказал: «Наше исследование инфекции SARS-CoV-2 у медицинских работников из лондонских больниц показывает, что через четыре месяца после заражения около 90 процентов людей имеют антитела, которые блокируют вирус. Даже Что еще более обнадеживает, у 66 процентов медицинских работников мы видим, что уровни этих защитных антител высоки, и что этот устойчивый ответ антител дополняется Т-клетками, которые, как мы видим, реагируют на различные части вируса ».

«Это хорошие новости. Это означает, что если вы заразились, велика вероятность того, что у вас разовьются антитела и Т-клетки, которые могут обеспечить некоторую защиту, если вы снова столкнетесь с вирусом».

Несоответствующие иммунные ответы

С самого начала пандемии ученые всего мира работали над тем, чтобы понять, как наша иммунная система защищает нас от SARS-CoV-2 и как долго длится эта защита.

Большая часть этих дебатов вокруг защитного иммунитета сосредоточена на различных ролях В-клеток, которые вырабатывают антитела, и Т-лимфоцитов, лейкоцитов, которые работают по-разному, помогая защитить от вирусов, включая прямое уничтожение.

В этом исследовании исследователи показывают, что, хотя защитные ответы антител обычно дополнялись ответом Т-клеток, более половины медицинских работников имели несовпадающие ответы антител и Т-клеток и не вызывали Т-клеточный ответ, специфичный для белков, обнаруженных на внешней поверхности. слой вируса SARS-CoV-2.

Они также обнаружили, что Т-клеточные ответы, как правило, были выше у людей с классическими, определяющими симптомами COVID-19, в то время как бессимптомная инфекция приводила к более слабому Т-клеточному иммунитету, чем симптоматическая инфекция, но эквивалентным нейтрализующим ответам антител.

Обнадеживающие доказательства

Понимание того, как эта тщательная хореография иммунных ответов работает у людей с легкой или бессимптомной инфекцией, особенно важно, поскольку они представляют самую большую группу инфицированных.

Новое исследование также подтверждает усилия по вакцинации, предполагая, что даже после легкой инфекции люди несут антитела и Т-клеточный иммунитет ко многим частям вируса, известным как эпитопы. Хотя появляются новые варианты, изменения вируса не обязательно происходят в этих эпитопах, поэтому есть надежда, что подавляющее большинство иммунного распознавания, вероятно, может продолжаться без изменений.

Доктор Коринна Паде, научный сотрудник лаборатории Queen Mary, сказала: «Наше исследование бессимптомных и легких случаев дает положительное представление о стойкости иммунитета к SARS-CoV-2 после четырех месяцев заражения. Замечательное число - около 90 У процента людей есть объединенная сила сильных антител, которые предотвращают проникновение вируса, в сочетании с реакциями Т-клеток на различные части вируса, препятствующие его выживанию. Это важная находка, поскольку симптомы COVID-19 легкие или даже отсутствуют. очень распространены и характерны для большинства инфекций в обществе. Такие обильные иммунные реакции также дают надежду на долгосрочную эффективность вакцин ».

Айн Макнайт, профессор вирусной патологии в Институте Близард в Королеве Марии, добавила: «Наконец, вот свидетельство стойкого антител и Т-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, которого многие ждали. Королева Мэри сыграла уникальную игру. роль в проведении этого исследования в то время, когда многие лаборатории были закрыты в начале пандемии. Наша лаборатория продолжала работать и проводила фундаментальные научные наблюдения, которые внесли свой вклад в этот документ. Мы продолжаем поддерживать научные усилия по борьбе с COVID-19, работая с другими Лондонские университеты, NHS Health Trusts и Public Health England помогут контролировать пандемию».

Источник: medicalxpress