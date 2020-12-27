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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 декабря 2020 в России и мире

07:40 27.12.2020 Фото: PxHere
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Список праздников России и мира 27 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День фруктового пирога отмечается 27 декабря

• День соблазнения
• День спасателя РФ
• День шиворот-навыворот

• День вырезания снежинки из бумаги (Make Cut-Out Snowflakes Day)
• День «Сходи в зоопарк» (Visit The Zoo Day)
• Праздник Святого Семейства (Feast of the Holy Family)
• Католический день памяти апостола и евангелиста Иоанна
• День памяти святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника
• День фруктового пирога (National Fruitcake Day) - США
• День социалистической конституции - КНДР
• День сотрудника паспортно-визовой службы - Кыргызстан
• Именины у Фирса, Филимона, Ариана, Николая
• Филимонов день (Каков Фирс, таков и февраль)

Важные даты

1831 Чарльз Дарвин взошёл на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
1929 Сталин объявил о раскулачивании и повсеместной коллективизации в сельском хозяйстве.
1932 введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.
1945 создан Международный валютный фонд.
1990 принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей.

1994 в Москве около южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус.
2004 зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.
2007 в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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