Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 декабря 2020 в России и мире

• День соблазнения
• День спасателя РФ
• День шиворот-навыворот
• День «Сходи в зоопарк» (Visit The Zoo Day)
• Праздник Святого Семейства (Feast of the Holy Family)
• Католический день памяти апостола и евангелиста Иоанна
• День памяти святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника
• День фруктового пирога (National Fruitcake Day) - США
• День социалистической конституции - КНДР
• День сотрудника паспортно-визовой службы - Кыргызстан
• Филимонов день (Каков Фирс, таков и февраль)
Важные даты
1831 Чарльз Дарвин взошёл на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
1929 Сталин объявил о раскулачивании и повсеместной коллективизации в сельском хозяйстве.
1932 введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.
1945 создан Международный валютный фонд.
1990 принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей.
2004 зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.
2007 в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend