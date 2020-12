Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 декабря 2020 в России и мире

День фруктового пирога отмечается 27 декабря

• День соблазнения

• День спасателя РФ

• День шиворот-навыворот



• День вырезания снежинки из бумаги (Make Cut-Out Snowflakes Day)• День «Сходи в зоопарк» (Visit The Zoo Day)• Праздник Святого Семейства (Feast of the Holy Family)• Католический день памяти апостола и евангелиста Иоанна• День памяти святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника• День фруктового пирога (National Fruitcake Day) - США• День социалистической конституции - КНДР• День сотрудника паспортно-визовой службы - Кыргызстан• Именины у Фирса, Филимона, Ариана, Николая• Филимонов день (Каков Фирс, таков и февраль)

Важные даты

1831 Чарльз Дарвин взошёл на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.

1929 Сталин объявил о раскулачивании и повсеместной коллективизации в сельском хозяйстве.

1932 введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.

1945 создан Международный валютный фонд.

1990 принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей.



1994 в Москве около южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус.2004 зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.2007 в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.

