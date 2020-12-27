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Избранный мэр Бердска Шестернин: Это хамство - сказать, что исход выборов был очевидным. Смотрите видео

13:21 27.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава города, утвержденный на следующую пятилетку бердскими депутатами, признался что волновался во время конкурса, как любой человек. Будет ли он менять свою команду?

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Сразу после переизбрания на пост мэра Бердска Евгений Шестернин дал интервью местным СМИ
Сюжет: Выборы мэра-2020
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Избранный мэр Бердска Шестернин: Это хамство - сказать, что исход выборов был очевидным. Смотрите видеоНазначили 25 депутатов мэром Бердска на ближайшую пятилетку Евгения Шестернина  25 декабря 2020. Смотрите видеоЕщё 47 новостей

Евгений Шестернин 25 декабря вновь стал мэром Бердска. Сначала за него проголосовало 25 из 27 депутатов как за фаворита конкурсного отбора, набравшего в сумме 66 баллов (по итогам тестирования и собеседования). А потом теми же голосами депутатский корпус в пятницу утвердил Шестернина в должности мэра до 2025 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В тот же день вновь назначенный глава города, который управлял Бердском предыдущие пять, дал первое интервью местным СМИ. Мало кто сомневался, что именно он станет градоначальником. Однако сам кандидат волновался во время конкурсного отбора и итог выборов для него не был очевидным. В этом он признался, отвечая на вопрос «Курьер. Среда. Бердск».

- Сказать, что (исход конкурса был) очевидным, это хамство будет. Волнение, конечно, присуще любому человеку. Оно было и есть. Сейчас, когда стою перед вами, тоже волнуюсь. Мне ничто человеческое не чуждо, - отметил Евгений Анатольевич.

В первом интервью после избрания главой Шестернин поздравил бердчан с Новым годом, напомнив, что это семейный праздник. Он пожелал всем здоровья и исполнения планов. И коротко рассказал о своих:
- Акцент делаю на безопасности города и комфорте. Безопасность — это стабильная энергетика.

Он заявил, что готов изучить программы других кандидатов, проанализировать и почерпнуть оттуда что-то важное: «Пренебрегать — это глупо». Шестернин подчеркнул, что все утвержденные ранее программы и заявленные решения будут обязательно исполняться.

Свою программу развития города, которую представлял кандидат в мэры Шестернин конкурсной комиссии, он готов обнародовать. В ней и модернизации теплоэнергетического комплекса, и газификация частного сектора, и строительство нового коллектора, и замена водопровода на проблемных участках, модернизация существующего полигона ТБО, развитие промышленного и экологического потенциала города.

Команду чиновников менять, как сообщил Евгений Шестернин, он не собирается. Маловероятно, что он возьмет в свою команду кого-то из соперников по конкурсу: все упирается в бюджетные рамки, в противном случае придется проводить ротацию среди существующего штата городской администрации.

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