Искупались в проруби в 35-градусный мороз моржи в Новосибирске

Новосибирские моржи искупались в новогодней проруби в сильный мороз

Новосибирские моржи отметили наступление Нового года ярко и бодряще. Сначала они пробежали по проспекту Карла Маркса в шортах и костюмах Деда Мороза и Снегурочки на глазах у изумленных прохожих. Ведь мороз в этот день достигал от -30 до -35 градусов. Ух, вот же отчаянные! Но одного забега им оказалось мало, сразу после него моржи отправились на праздничную прорубь.

Каждый год моржи из мультиклуба «Спектр» устраивают в конце декабря новогоднюю прорубь. Любители холода одеваются в костюмы, наряжают елочку, устраивают игры и фотосессии.

— После такой холодовой нагрузки, как забег в раздетом виде на полтора километра, нужно температуру тела привести в норму, отогреться, чтобы не перегружать организм. Так что между забегом и прорубью была баня. А после этого можно уже в ледяную воду, — пояснил КП-Новосибирск руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.

Обычно моржи мультиклуба «Спектр» купаются каждую субботу на котловане Горский. Но в этот раз из-за сильных морозов решили новогоднюю прорубь устроить на озере на Юго-Западном жилмассиве, чтобы можно было погреться в бане и без спешки искупаться, пообщаться.

— На проруби обычно у нас новогодняя программа: купаемся в ледяной воде, водим хороводы вокруг елочки. Когда не сильно холодно, устраиваем игры: перетягиваем канат, устраиваем костюмированные фотосессии. Из-за больших морозов развлекательную программу пришлось немного сократить, — рассказал Вячеслав Горюнов.

В то время, как люди в пляжном облачении купались в проруби, на нашем фотокорреспонденте было пять слоев одежды и массивные горные ботинки, предназначенные для полярных условий.

Кстати, предварительный прогноз был более суровым: синоптики обещали, что 26 декабря ударят 40-градусные морозы. Моржи были готовы и к такому повороту.

Морж с 11-летним стажем Алексей Моисеев рассказал, как восемь лет назад купался в проруби при -43 °С: без бани и теплой раздевалки.

— Вот так, стоя на льду, под халатиками переодеваешься. Первый человек, который тогда нырнул в прорубь, вылез и не смог снять трусы, — вспоминает Алексей. — Пока надел варежки и шапку, валенки обул — и плавки примерзли к телу. Ему пришлось опять лезть в прорубь, чтобы они оттаяли. Так что при таком морозе надо первым делом раздеться, а потом потихоньку одеваться.

— Я купался в проруби в -37 °С. Такое купание отличается от обычного скоростью, с которой нужно одеваться, — делится Вячеслав Горюнов. — Меньше времени на то, чтобы побелели руки, нос, уши. Все происходит на улице. Теплых раздевалок у нас, как правило, нет. Новичков в такую погоду мы, конечно, не приглашаем на прорубь. Только те, кто уже имеет опыт, могут без раздумий быстро раздеться и одеться.

Как объяснил Вячеслав, побелевшая кожа означает, что межклеточная жидкость замерзла. Это уже плохой признак для организма. Если вовремя не отогреть, то будет нарушен покров тела — будут неприятные ощущения в течение полугода-года. Это важно знать как моржам, так и всем тем, кто в мороз будет ходить: нос, уши, пальцы белеют — срочно надо отогревать.

— Можно ли новичку в прорубь при -30 °С? Конечно! Разница-то какая? Вода всегда одинаковая, — уверен Алексей Моисеев. — Постепенно понижать градус надо, когда обливаешься из ведра: и температуру улицы, и температуру воды. А прорубь кардинально иначе действует. Она активизирует защитные свойства организма. Если, например, новичок пришел на прорубь: ему достаточно только раздеться — организм сразу переключается в режим защиты.

Закаленные девушки вспоминают, как при сильном морозе ломался купальник: повесили на веревочку мокрую ткань — он замерз, а когда попытались сложить — сломался пополам.

— А у меня неделю назад ступни ко льду примерзали, — рассказывает сибирячка Лиана. — Вроде и мороз был небольшой, хотя вечером всегда холоднее.

На этот раз новогодняя прорубь удалась. Светило солнце, температура воды была около нуля. Моржи грелись в бане, дружно плескались в проруби, скатывались в воду с горки, устраивали брызги и радовались жизни. Ни у кого не липли к телу плавки и не ломались купальники. А жаль, так веселее.