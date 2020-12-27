27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Раскрыли зарплаты участников «Дома-2». Реалити-шоу закрывают?

18:20 27.12.2020 Фото: Кадр из интервью
0

Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки, рассказала Виктория Боня в эфире Владимиру Соловьеву.

% name% title
Боня в эфире Соловьева

Экс-участница шоу Виктория Боня раскрыла телеведущему Владимиру Соловьеву размер зарплат на телепроекте. Об доходах участников шоу она рассказала в прямом эфире «Соловьев Live» на YouTube.

«Первые три месяца тебе капает по тысяче долларов в месяц. Всем. Если ты продержался [на проекте] это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки», — сказала Боня, отвечая на вопрос Соловьева о зарплатах участников телепроекта.

Спустя полгода она подошла к продюсеру и сказала, что ей не хватает зарплаты в тысячу долларов. Тот согласился доплачивать сверху еще по пять тысяч. Когда Боня ушла с проекта, с ней связался генеральный продюсер проекта Алексей Михайловский и предложил вернуться. В этом случае ее зарплата бы выросла примерно до 10-12 тысяч долларов, рассказала экс-участница шоу, добавив, что отказалась от предложения.

О завершении реалити-шоу пресс-служба ТНТ сообщила 18 декабря. Финальный выпуск покажут 30 декабря. Позже в СМИ появилась информация, что проект не закроется окончательно. Он якобы лишь поменяет формат и канал, на котором будет выходить. Позже появилась информация, что шоу может переехать с ТНТ в онлайн-кинотеатр или на «СТС Медиа».

дом-2 зарплаты участница шоу Виктория Боня Владимир Соловьев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам было бы достаточно такой зарплаты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стало известно, сколько будет стоить день пребывания в вытрезвителе
19:30 27-12-2020
Стало известно, сколько будет стоить день пребывания в вытрезвителе
Кому еще из россиян отменили индексацию денежных выплат до 2022 года
19:00 27-12-2020
Кому еще из россиян отменили индексацию денежных выплат до 2022 года
БердскВидео спасения обмороженного пассажира на вокзале в Бердске: Лучше так, чем умереть на морозе 1
18:50 27-12-2020
Видео спасения обмороженного пассажира на вокзале в Бердске: Лучше так, чем умереть на морозе
Стал известен график работы «Почты России» в новогодние праздники
18:30 27-12-2020
Стал известен график работы «Почты России» в новогодние праздники
Смертоносный «британский» штамм коронавируса вывили в России? Ответил Роспотребнадзор
18:24 27-12-2020
Смертоносный «британский» штамм коронавируса вывили в России? Ответил Роспотребнадзор
Раскрыли зарплаты участников «Дома-2». Реалити-шоу закрывают?
18:20 27-12-2020
Раскрыли зарплаты участников «Дома-2». Реалити-шоу закрывают?
Миллиарды на дороги дал Новосибирской области Мишустин на три года 1
18:04 27-12-2020
Миллиарды на дороги дал Новосибирской области Мишустин на три года
Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне
17:39 27-12-2020
Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне
Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией 2
17:22 27-12-2020
Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией
Собирается ли Путин в зарубежные поездки, ответил Песков 1
17:16 27-12-2020
Собирается ли Путин в зарубежные поездки, ответил Песков