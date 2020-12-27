Раскрыли зарплаты участников «Дома-2». Реалити-шоу закрывают?

Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки, рассказала Виктория Боня в эфире Владимиру Соловьеву.

Боня в эфире Соловьева

Экс-участница шоу Виктория Боня раскрыла телеведущему Владимиру Соловьеву размер зарплат на телепроекте. Об доходах участников шоу она рассказала в прямом эфире «Соловьев Live» на YouTube.

«Первые три месяца тебе капает по тысяче долларов в месяц. Всем. Если ты продержался [на проекте] это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки», — сказала Боня, отвечая на вопрос Соловьева о зарплатах участников телепроекта.

Спустя полгода она подошла к продюсеру и сказала, что ей не хватает зарплаты в тысячу долларов. Тот согласился доплачивать сверху еще по пять тысяч. Когда Боня ушла с проекта, с ней связался генеральный продюсер проекта Алексей Михайловский и предложил вернуться. В этом случае ее зарплата бы выросла примерно до 10-12 тысяч долларов, рассказала экс-участница шоу, добавив, что отказалась от предложения.

О завершении реалити-шоу пресс-служба ТНТ сообщила 18 декабря. Финальный выпуск покажут 30 декабря. Позже в СМИ появилась информация, что проект не закроется окончательно. Он якобы лишь поменяет формат и канал, на котором будет выходить. Позже появилась информация, что шоу может переехать с ТНТ в онлайн-кинотеатр или на «СТС Медиа».