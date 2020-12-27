Что можно и чего категорически нельзя делать сегодня 27 декабря 2020 на Филимонов день. Можно ли работать?

Согласно поверьям и традициям славян, в день 27 декабря можно и нельзя делать некоторые вещи. Например, из дома нельзя выходить неумытым, иначе в дом могут прийти беды и горести.

Согласно народным традициям, в день 27 декабря каждого года православные верующие должны чтить память святых великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

Представители православной церкви на протяжении сотен лет в день 27 декабря отмечали народное празднование, носящее название Филимонов день. Во время него, согласно традициям, предки современных христиан обращали внимание на некоторые погодные приметы, а также на правила, рассказывающие о то, что можно и нельзя делать людям, пишет http://rsute.ru

История святых мучеников, о которых принято вспоминать в Филимонов день

Согласно народным традициям, в день 27 декабря каждого года православные верующие должны чтить память святых великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые пострадали в борьбе за распространение христианства приблизительно в 286 – 287 годах. Проживали они на территории Египта, во времена, когда правителем государства был император Диоклетиан.

Святой Аполлоний на протяжении нескольких лет был последователем христианской веры, однако тщательно скрывал свои убеждения от окружающих людей. Так, однажды правитель приказал ему принести жертву языческим богам, но Аполлоний не могу этого сделать. Тогда он принял решение попросить вместо него поклониться идолам язычника Филимона. Тот согласился помочь христианину.

Находясь в окружении язычников, перед идолами, святой Филимон внезапно признался в том, что он тоже принял христианскую веру. Узнав об этом, мученик Аполлоний тоже принял решение признаться во всем императору. Тогда по приказу правителя святых на протяжении долгого времени пытали, а затем казнили. Убил мучеников язычник Ариан, который постоянно занимался гонениями на христианскую веру и её последователями.

После кончины святого Филимона Ариан также уверовал в Единого Бога. Произошло это из-за того, что он смог исцелить свой больной глаз прахом мученически погибшего христианина. Так, Ариан успел принять крещение, а затем, защищая Господа и его последователей, тоже погиб мученической смертью. Вместе с ним уверовал и скончался во время казни телохранитель Феотих, которого также почитают в день 27 декабря.

Предки современных христиан верили, что в день 27 декабря из-под земли поднимается много нечистой силы, которая хочет навредить всем людям. В связи с этим славяне старались проводить различные обряды, которые помогали им изгнать зло из человеческого мира. Также, согласно традициям, во время празднования Филимонов день нужно было убираться в доме. Считалось, что нечистые силы не будут трогать хороших хозяев.

Особенно в день 27 декабря православные верующие остерегались оборотней. Дело в том, что эти существа способны быть в облике и человека, и дикого зверя, из-за чего их легко спутать с нормальными людьми. В культуре славян оборотней представляли в разных видах и образах. Так, их описывали как покойников, сгустки туч, а также, по мнению славян, они приобретали и другие формы.

Согласно мнению предков современных христиан, оборотнем может стать определённый человек:

совершивший самоубийство;

убитый рукой другого;

младенец;

неженатый или незамужний;

недавно ушедший из жизни.

Для того чтобы избавляться от нечистой силы, в день 27 декабря каждого года православные верующие следовали и некоторым другим традициям. Так, нужно было как можно чаще умываться, так как вода являлась магическим средством. Считалось также, что неумытого человека на улице может убить удар молнии, после чего он присоединится к нечистой силе в виде оборотня.

Приметы праздника 27 декабря и правила о том, что можно и нельзя делать людям

Отмечается, что все правила и запреты на день 27 декабря связаны с теми же поверьями, на которые обращали внимание христианские верующие в давние времена. Так, люди старались избавиться от нечистой силы. В современности такие поверья перестали восприниматься большей частью населения, вне зависимости от религиозных представлений. Однако некоторые правила можно интерпретировать на современный лад.

Согласно поверьям и традициям славян, в день 27 декабря можно и нельзя делать некоторые вещи:

из дома нельзя выходить неумытым, иначе в дом могут прийти беды и горести;

нужно 27 декабря проводить генеральную уборку;

запрещено оставлять маленького ребёнка одного, иначе с ним может приключиться беда;

необходимо в день 27 декабря на улице проявлять осторожность.

Православные верующие ежегодно в день 27 декабря также обращали внимание на некоторые погодные приметы:

в феврале будет такая же погода, как в Филимонов день;

урожай в будущем будет богатым, если в Филимонов день морозно;

если день 27 декабря тёплый, то и лето будет знойным;

если погода на протяжении дня всё время меняется, значит, скоро наступит оттепель;

если ветер дует против движения облаков, значит, скоро выпадет снег;

иней, образовавшийся ночью, говорит о том, что будет снегопад;

если над лесом видны синие пятна в облаках, значит, стоит ожидать выпадения снега.

Христиане также обращали внимание на поведение птиц. Так, если гуси поджимают под себя лапы, а вороны беспокойно себя ведут, значит, грядут похолодания.