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После ссоры с женой расправился со своими детьми и покончил с собой 37-летний отец 

10:37 27.12.2020 Фото: СКР
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Уфимец уехал с 6-летним сыном и годовалой дочкой в неизвестном направлении. Тела нашли в машине.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства детей

В субботу, 26 декабря, 37-летний мужчина после ссоры с женой уехал на своем ВАЗ в неизвестном направлении. С собой он забрал шестилетнего сына и годовалую дочку. Силовики начали поиски и спустя несколько часов тела жителя Уфы и его детей обнаружили в автомобиле в Давлекановском районе Башкирии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, мужчина убил своих детей и покончил жизнь самоубийством. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двоих малолетних).

«Их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом. По предварительной версии следствия, отец совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью», — сообщили в следственном комитете.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они допрашивают членов семьи потерпевших и других свидетелей.

покончил жизнь самоубийством тела убийство
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