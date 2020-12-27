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Убирайте снег с крыш - он смертельно опасен!

09:50 27.12.2020
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Высота допустимого снежного покрова не должна превышать значений, предусмотренных проектной документацией и нормативными документами.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал  Юрий:
Очистка крыш от снега и наледи. Зимой на крышах зданий, сооружений собирается большое количество снега и наледи, которые представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни граждан, сохранности имущества. Снег, образовавшийся лед, лежащие на крыше здания, имеют большую массу и чрезмерная нагрузка на кровлю и стропильную конструкцию может привести к ее повреждению или обрушению.

В целях обеспечения безопасности людей, находящихся в зданиях и сооружениях, широкопролётные крыши большой площади, а также кровли зданий и сооружений, в том числе пристроенных к зданиям и выполненных из несущих металлических конструкций, необходимо своевременно очищать от снега. Высота допустимого снежного покрова не должна превышать значений, предусмотренных проектной документацией и нормативными документами.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску в целях обеспечения безопасности людей, предупреждения возникновении чрезвычайных ситуаций рекомендует собственникам домов, управляющим компаниям, руководителям торговых центров, рынков, спортивных комплексов, организаций, эксплуатирующим здания с широкопролётными крышами независимо от форм собственности провести обследование кровли крыш и, при необходимости, очистку их от снега и льда.

Одновременно, обращаем внимание, что в соответствии требований п. 7.16 Свода правил (СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»), здания и сооружения с уклоном кровли более 12% и высотой до карниза более 7-ми метров должны быть обеспечены исправным ограждением.

снег чистить с крыш
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