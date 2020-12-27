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Кого не выпустят из России в Новый год: В списке невыездных свыше 4 млн россиян

12:12 27.12.2020 Фото: Википедии
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Всего за 11 месяцев 2020 года приставы вынесли 8,3 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников.

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Чаще всего это происходит из-за долгов по кредитам, алиментам и ЖКХ

Более 4 млн россиян числятся в списках невыездных должников в преддверии Нового года, чаще всего причинами этого становятся долги по кредитам, алиментам и по коммунальным платежам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в ответ на запрос агентства.

"По состоянию на 1 декабря 2020 года действовало 4,1 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации", - отметили в службе приставов. Это на 700 тыс. (или на 20%) больше, чем годом ранее (на 1 декабря 2019 года в списках невыездных числились 3,4 млн человек), и в 2,5 раза больше, чем три года назад (на 1 декабря 2017 года в таких списках было 1,7 млн человек). "Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги", - сообщили в ФССП.

По данным ТАСС, ограничение выезда, как правило, применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам. Чаще за последние годы ограничения стали выносить и в отношении забывающих оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.

Всего за 11 месяцев этого года приставы вынесли 8,3 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников (в то время как за весь 2019 год было вынесено 7,8 млн таких постановлений, а еще пять лет назад, в 2015 году, - лишь 1,5 млн - прим. ТАСС). Как отметили в ФССП, к началу декабря невыездные должники в общей сложности погасили долги на общую сумму 41,5 млрд рублей.

Источник: ТАСС

алименты должники кредиты невыездные новый год ФССП
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