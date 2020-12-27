Самолет супруги Медведева за $50 млн улетел в индонезийскую провинцию

СМИ сообщали, что, несмотря на карантин из-за коронавируса, самолеты, связанные с главами госкомпаний и близким окружением президента РФ Владимира Путина, продолжают летать за границу.

Передвижение самолета Светланы Медведевой

Самолет стоимостью 50 млн долларов Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, которым пользуется Светлана Медведева, супруга бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, приземлился в Манадо — столице индонезийской провинции Северный Сулавеси. Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов, которые выложили скриншот с сайта Flightradar, где можно отслеживать перемещение бортов.

Сначала телеграм-каналы сообщали, что самолет, который отправился из Москвы в Австралию, пропал с радаров в небе над Филиппинами. А потом сообщалось, что он направляется в Манадо.

Позже самолет успел прилететь из Манадо в Алма-Ату, после чего направился в Москву.

О том, что самолетом Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM пользуется Светлана Медведева, в декабре 2019 года рассказал Фонд борьбы с коррупцией (признан нежелательной организацией) Алексея Навального, напомнил znak.com. Оппозиционеры выяснили, что борт стоимостью 50 млн долларов принадлежал дочерней структуре ВТБ, а затем был продан офшору из Белиза. На этот же офшор записан Bombardier Global 6000, которым пользуется ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде.

СМИ многократно сообщали, что, несмотря на карантин из-за коронавируса, самолеты, связанные с главами госкомпаний и близким окружением президента РФ Владимира Путина, продолжают летать за границу. В их числе называли бизнес-джеты, на которых передвигаются Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Игорь Шувалов.