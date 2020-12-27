Что ждать от тебя, 2021?

В случае утраты, порчи и т. д. ряда документов о регистрации акта гражданского состояния (в том числе свидетельства о рождении) органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Вступают в силу поправки в ТК, определяющие нормы дистанционной работы

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, расширение сельской ипотеки, упрощение получения госуслуг и улучшение в работе ЗАГСов, а также другие нововведения первого месяца 2021 года — материал Госдумы.

1 января

Индексация и увеличение социальных выплат



С 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный мин.имум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.

Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 руб., если рождается второй — еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 руб.

НДФЛ 15% на доходы свыше 5 млн рублей

Повышенная ставка НДФЛ (15%) устанавливается на доходы свыше 5 млн руб. в год.

Как пояснял Председатель ГД Вячеслав Володин, «полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями».

Также он указывал, что «если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%».

Удаленная работа

Вступают в силу поправки в ТК, определяющие нормы дистанционной работы. Подробнее о правах и обязанностях работающих на дистанционке можно прочитать в нашем отдельном материале.

«Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, – людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Электронные трудовые книжки

С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью. Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Прямое финансирование федеральных медцентров

Федеральные высокотехнологичные медцентры и клинические базы медуниверситетов будут финансировать напрямую из федерального ФОМС, без посредников.

«Мы считаем, что качество оказания медицинской помощи от этого должно вырасти, потому что объемы финансирования будут выше и меньше будет проволочек», — считает Вячеслав Володин.

Расширение сельской ипотеки

Сельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.

Напомним, сельская ипотека — это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

«Умные» счетчики

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января оснащены «умными» приборами учета электрической энергии.

Участие граждан в развитии муниципалитетов

Инициативные проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля.

Инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Уточнение набора соцуслуг

Обеспечение необходимыми лекарствами для медприменения должно быть в объеме не меньшем, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Упрощение получения госуслуг

Органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве.

Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.

Улучшение работы ЗАГСов

В случае утраты, порчи и т. д. ряда документов о регистрации акта гражданского состояния (в том числе свидетельства о рождении) органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Маркировка товаров легкой промышленности

Маркировка товаров легкой промышленности становится обязательной. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему «Честный знак» сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота. До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января.

Ответственность за отсутствие категории у гостиницы

За отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Без свидетельства нельзя предоставлять гостиничные услуги.

Важно: этот запрет не будет работать в отношении гостиниц, в которых 15 и меньше номеров, до 1 января 2022 года.

Новые требования к организаторам азартных игр

Обновляется перечень лицензионных требований, предъявляемых к тому, кто хочет быть организатором азартных игр. Также устанавливаются новые правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

Налоговый маневр в IT-отрасли

Налог на прибыль для IT-компаний снизится до 3%. Они также будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В ПФР будет отчисляться 6%, в соцстрах — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной.

«Условия налогообложения для IT-бизнеса в России станут более выгодными, чем в Индии и Ирландии, где действуют одни из самых низких ставок в мире, — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин. — Это создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль».

«Налоговый маневр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса, будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли», — говорил Председатель ГД.

«Регуляторная гильотина»

Признается утратившим силу и перестает действовать на территории РФ ряд нормативно-правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, актов РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении госконтроля (надзора). В частности, это позволит сократить избыточные требования к бизнесу.

Налог на высокие доходы по вкладам

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

20 января

Маркировка молочной продукции

Стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассы молочки.

28 января

Цифровые регуляторные песочницы

Вводится особый экспериментальный правовой режим для проектов в сфере цифровых инноваций. «Песочницы» позволяют компаниям и юрлицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг в этой сфере, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушить те или иные требования законодательства. «Песочница» рассматривается в первую очередь как прообраз нового правового регулирования.