Запрещенный новогодний корпоратив мэрии пресекла полиция: С банкета вывели 29 человек

Руководителей администрации на празднике не было. Полицейские взяли со всех гостей кафе "Созвездие" объяснительные. Увеселительные мероприятия в Челябинской области под запретом.

Сотрудникам мэрии хотелось праздника

Сотрудники полиции Верхнего Уфалея накануне, 25 декабря, пресекли проведение новогоднего корпоратива в кафе «Созвездие», где собрались сотрудники местной мэрии. Как рассказал собеседник Znak.com в правоохранительных органах, из здания вывели 29 человек, со всех взяли объяснительные.

«Все происходило вечером. Руководителей администрации на празднике не было. Присутствовали сотрудники отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического отдела и другие специалисты. По неофициальной информации, корпоратив проводило управление имущественных отношений», — сообщил источник.

В пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области отказались комментировать данный инцидент и предложили обратиться за информацией в мэрию Верхнего Уфалея. Глава города Вера Ускова на звонок журналиста Znak.com не ответила.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер до 11 января 2021 года ввел запрет на проведение шоу-программ в ресторанах и ночную работу общепита.