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Как накопить 1 млн долларов до пенсии, дал совет финансист

11:09 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Нужно начинать инвестировать как можно раньше, делать это как можно дольше и под максимальный процент.

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Начало года—отличный повод разобраться со своей финансовой грамотностью

Большинство людей твердо убеждено, что заработать заветный 1 миллион долларов дано далеко не каждому человеку и что это скорее удел топ-менеджеров или одаренных профессионалов. Но это в корне неверное убеждение, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый консультант Роман Романюк.

«Потому что, как правило, с ростом доходов растет и наше потребление, деньги начинаются тратиться уже не на закрытие важнейших человеческих потребностей, а на поддержание определенного имиджа и социального статуса, и заветный миллион долларов становится таким же убегающим миражом.

Этот порочный круг связан в первую очередь с отсутствием у большинства людей даже базовой финансовой грамотности, а это в свою очередь приводит к непониманию того, каким образом создаются большие капиталы.

Для того, чтобы достичь любой финансовой цели нужно для начала сделать ее декомпозицию, то есть разбить одну глобальную цель, например $1 млн на более мелкие составляющие.

Для этого есть несколько переменных: величина текущих сбережений, срок инвестирования и инвестиционный доход.

Хочу обратить внимание, что величина текущих сбережений — это всего лишь одна из трех переменных в нашем уравнении и если вам не повезло быть топ-менеджером или одаренным профессионалом, то первый ресурс у человека явно ограничен, НО в любом случае остаются еще две переменные для достижения заветной цели.

Отсюда следует очень простое правило, благодаря которому каждый человек может создать заветный капитал в $1 млн за время своей активной трудовой жизни: нужно начинать инвестировать как можно раньше, делать это как можно дольше и инвестировать под максимальный процент, разумеется с приемлемым уровнем риска.

Пользуясь формулой будущих аннуитетов легко рассчитать, что если начать инвестировать в 23 года (возраст, когда большинство людей начинает профессиональную деятельность) под 10% годовых и будете делать это до 65 лет, то чтобы накопить капитал в $1 000 000 необходимо будет ежемесячно инвестировать сумму в размере всего $154.
Если при таком же уровне доходности начать инвестировать только в 35 лет, то ежемесячно нужно инвестировать уже $506, что согласитесь уже не такая и простая задача.

Этот пример наглядно демонстрирует зависимость суммы ежемесячных инвестиций от срока инвестирования и подтверждает первую часть нашего правила: нужно начинать инвестировать как можно раньше и делать это как можно дольше.

Пользуясь услугами профессиональных финансовых и инвестиционных консультантов, вероятно можно будет повысить среднегодовую доходность до 14% годовых, тогда, если начать инвестировать в 23 года под 14% годовых и делать это до 65 лет, то чтобы накопить капитал в $1 000 000 необходимо ежемесячно инвестировать всего 48$.

Если при таком же уровне доходности начать инвестировать в 35 лет, то ежемесячно нужно инвестировать $234, что в принципе уже тоже вполне достижимая величина», — высказал свое мнение эксперт.

возраст доход инвестиции миллион процент Роман Романюк
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От редакции

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Маникен, 27 декабря 2020 11:36
У меня лежит вклад с 1984 года 3000 рублей советскими деньгами. За эти деньги я мог купить автомобиль, а сейчас компенсация это сумма вклада умноженная на 2.Что
можно купить на эти деньги?
Аноним, 27 декабря 2020 11:43
А сколько банков было ? Сибакадембанк, Минатеп, да хрен их сейчас всех вспомнишь, переименовали, все поменяли. Это какая то статья не для нашей страны.

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