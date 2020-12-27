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Окончательно известно на сколько проиндексируют пенсии с 1 января, Госдума опубликовала цифры

12:30 27.12.2020 Фото: pixabay
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%

1 января 2021 - Индексация и увеличение социальных выплат

С 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.

Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 руб., если рождается второй — еще 155 550 рублей.

Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 руб.

индексация пенсии пенсия
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