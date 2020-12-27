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Аварии на сетях в -40 в Бердске не допустила власть. Только снегоуборочную технику не выгнали на улицу в лютый мороз

10:49 27.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Котельные отапливают город, газ, вода и электричество в бердских домах есть. Службы работают в штатном режиме, отметил вице-мэр по городскому хозяйству Владимир Захаров.

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В аномальные холода опустели улицы Бердска

Аварий на сетях не допустила власть Бердска в аномальные морозы. Об этом утром 27 декабря «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

В воскресенье в редакцию написали читатели о перебоях с газом в некоторых районах Бердска. Но это сообщение опровергли в мэрии. По словам оперативного дежурного по городу, «никаких остановок котельных и аварий на газопроводе нет».

- Подтверждаю, что все работает в штатном режиме, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Только 27 декабря не чистят бердские дороги, отметил вице-мэр:
- Во-первых, техника стоит в ангарах, потому что гидравлика не выдержит температуру минус 40. Во-вторых, смысла нет чистить, так как дороги проездные. Снега в последние дни не было. А у рабочих, которые вручную чистят дороги, сегодня выходной

Владимир Захаров подчеркнул, что, несмотря на выходные дни, он находится на работе и «держит руку на пульсе». Тем более, в аномальные холода, когда могут произойти сбои в системе жизнеобеспечения города. Но пока, по его словам, никаких проблем нет: в многоквартирных домах тепло, есть вода и электричество.

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аномальные холода бердские дороги все работает сбои Владимир Захаров
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