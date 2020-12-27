27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021. Что делать?

11:56 27.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Пользователям рекомендуют также заранее «экспортировать чаты» — сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять данные.

% name% title
WhatsApp - популярный мессенджер

После Нового года WhatsApp прекратит работу на устройствах со старыми операционными системами. Чтобы этого не произошло, пользователям гаджетов следует ее обновить. Если речь идет об устройствах на Android, то их необходимо обновить до версии 4.0.3. и выше. А устройства iOS — до iOS 9.

Также пользователям WhatsApp рекомендуют заранее «экспортировать чаты» — сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять данные, передает The Mirror.

Ранее сообщалось, что власти США заставляют Facebook продать Instagram и WhatsApp. Федеральная торговая комиссия США подала против Facebook антимонопольный иск, обвинив компанию в поглощении конкурентов. А избранный президент США Джо Байден до этого ранее не раз заявлял о необходимости разделения техногигантов.

WhatsApp гаджет мессенджер смартфон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какими мессенджерами вы пользуетесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИзбранный мэр Бердска Шестернин: Это хамство - сказать, что исход выборов был очевидным. Смотрите видео
13:21 27-12-2020
Избранный мэр Бердска Шестернин: Это хамство - сказать, что исход выборов был очевидным. Смотрите видео
Уснул за рулем: Погибли четверо и пострадали 13 пассажиров в ДТП с автобусом
13:04 27-12-2020
Уснул за рулем: Погибли четверо и пострадали 13 пассажиров в ДТП с автобусом
БердскГадание на Рождество 2021: Три эффективных и точных гадания на суженого от таролога Нины Неверовой
13:00 27-12-2020
Гадание на Рождество 2021: Три эффективных и точных гадания на суженого от таролога Нины Неверовой
БердскОтмечают профессиональный праздник и 30-летие МЧС России спасатели Бердска 27 декабря 2020
12:42 27-12-2020
Отмечают профессиональный праздник и 30-летие МЧС России спасатели Бердска 27 декабря 2020
Окончательно известно на сколько проиндексируют пенсии с 1 января, Госдума опубликовала цифры
12:30 27-12-2020
Окончательно известно на сколько проиндексируют пенсии с 1 января, Госдума опубликовала цифры
Закидали снегом Вечный огонь дети в присутствии матери. Он потух
12:24 27-12-2020
Закидали снегом Вечный огонь дети в присутствии матери. Он потух
Кого не выпустят из России в Новый год: В списке невыездных свыше 4 млн россиян
12:12 27-12-2020
Кого не выпустят из России в Новый год: В списке невыездных свыше 4 млн россиян
Получат выплаты в декабре 2020 пенсионеры некоторых регионов
12:00 27-12-2020
Получат выплаты в декабре 2020 пенсионеры некоторых регионов
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021. Что делать?
11:56 27-12-2020
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021. Что делать?
Пять женских имен, которым очень-очень повезет в 2021 году
11:49 27-12-2020
Пять женских имен, которым очень-очень повезет в 2021 году