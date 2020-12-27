WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021. Что делать?

WhatsApp - популярный мессенджер

После Нового года WhatsApp прекратит работу на устройствах со старыми операционными системами. Чтобы этого не произошло, пользователям гаджетов следует ее обновить. Если речь идет об устройствах на Android, то их необходимо обновить до версии 4.0.3. и выше. А устройства iOS — до iOS 9.

Также пользователям WhatsApp рекомендуют заранее «экспортировать чаты» — сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять данные, передает The Mirror.

Ранее сообщалось, что власти США заставляют Facebook продать Instagram и WhatsApp. Федеральная торговая комиссия США подала против Facebook антимонопольный иск, обвинив компанию в поглощении конкурентов. А избранный президент США Джо Байден до этого ранее не раз заявлял о необходимости разделения техногигантов.