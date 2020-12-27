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Тащили по полу бабушку: Смерть пациентки в ковидном госпитале расследует Росздравнадзор

14:17 27.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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По словам внучки погибшей женщины, за ней никто не ухаживал и она не ела более двух недель. Смотрите видео.

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Ранее, внучка бабушки сообщила об ужасных условиях содержания в больнице

Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проведет проверку после сообщений в СМИ о смерти пожилой пациентки в одной из региональных больниц. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проверит качество медпомощи пожилой пациентке в больнице Воронежской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

«Блокнот Воронеж» накануне опубликовал материал, в котором описал историю смерти пожилой женщины в одной из клиник в Воронежской области. Ее внучка Алиса Литвинова рассказала, что ее бабушку госпитализировали после обнаружения коронавирусной инфекции. По словам девушки, за женщиной никто не ухаживал и она не ела более двух недель. Когда пациентка ослабла, ее перевели в реанимацию. Чтобы перевести женщину в другое отделение медики не использовали носилки, а тащили ее по полу. Позднее врачи приняли решение направить женщину в клинику по месту жительства, где в тот же день она умерла.

без носилок Воронежская область коронавирус пожилая региональная больница смерть пациентки Михаил Мурашко Росздравнадзор
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