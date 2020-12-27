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Закидали снегом Вечный огонь дети в присутствии матери. Он потух

12:24 27.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, дети которой затушили в Оренбурге Вечный огонь.

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Дети закидали огонь снегом. В момент инцидента их мать находилась рядом, но на действия сына и дочери никак не отреагировала

Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, дети которой в субботу в ее присутствии затушили в Оренбурге Вечный огонь, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, дети которой затушили в Оренбурге Вечный огонь. Около 17:00 (15:00 мск) к Вечному огню подошла женщина с двумя детьми. Мальчик и девочка сначала бегали вокруг огня, а после начали кидать снег в огонь. В результате огонь комками снега был потушен", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мать на действия детей не реагировала. После того, как Вечный огонь потух, мать и дети ушли.

вечный огонь дети затушили мать Оренбург снег
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