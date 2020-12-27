Отмечают профессиональный праздник и 30-летие МЧС России спасатели Бердска 27 декабря 2020

Бердских спасателей чествовали в мэрии

Сотрудников Бердского поисково-спасательного отряда во главе с Николаем Ярмановым 25 декабря поздравили в мэрии Бердска. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", благодарности спасателям вручила вице-мэр Жанна Шурова. Собственно праздник они отмечают 27 декабря в день основания МЧС России.

По этому поводу начальник главка МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенанта внутренней службы Виктор Орлов поздравил сослуживцев с Днем спасателя Российской Федерации и с 30-летием МЧС.

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с Днем спасателя Российской Федерации и 30-летним юбилеем МЧС России!

30 лет спасатели России первыми приходят на помощь людям, ежедневно и ежечасно хранят безопасность жителей нашей страны, а также приходят на выручку за рубежом. Юбилейный год выдался как никогда трудным и сложным для всех экстренных служб, в том числе спасателей, которые помимо основных обязанностей оказывали помощь в проведении мероприятий по дезинфекции объектов и территорий, информировали и оповещали население, осуществляли профилактические мероприятия в новом дистанционном формате. Выполняя все поставленные задачи, спасатели и пожарные в очередной раз доказали свое высокое мастерство и профессионализм в сложных и экстремальных ситуациях, в условиях нового вызова современного мира. Спасибо вам за это!

Также в этот день мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и героизму погибших товарищей. Светлая память о них будет передаваться следующим поколениям спасателей, являясь примером мужества.

Поздравить с праздником и сказать слова благодарности также хочется добровольным помощникам и волонтерам, которые наравне с профессионалами оказывали помощь в деле спасения людей и в обеспечении безопасности граждан. Искренняя благодарность ветеранам спасательных служб за передаваемые традиции, опыт, ценные знания и умения, накопленные за долгие годы работы.

В день профессионального праздника и 30-летнего юбилея МЧС России желаю спасателям и всем причастным к делу спасения как можно меньше тревожных минут, мира, добра и благополучия! Здоровья вам и вашим близким!".

В канун профессионального праздника в Новосибирской области чествовали пожарных и спасателей. Наиболее отличившимся сотрудникам за добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в служебной деятельности генерал Орлов вручил первые специальные и очередные звания, а также ведомственные медали «XXX лет МЧС России». Всего награждены 34 сотрудника Главного управления МЧС России по Новосибирской области.